Главная » Бизнес » Экономика

Если УЗ повысит грузовые тарифы на 37%, возить ей будет нечего, - АрселорМиттал

Вторник 30 сентября 2025 12:47
Фото: Укрзализныця планирует повысить грузовые тарифы (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Мороз

Повышение грузовых железнодорожных тарифов на 37% может привести к катастрофическим последствиям для украинской металлургии.

Об этом заявил директор департамента публичных закупок "АрселорМиттал Кривой Рог" Александр Билянский, сообщает РБК-Украина.

По его словам, для предприятия такой рост тарифов обернется 1,1 млрд грн (26,5 млн долларов) убытков в год. Общие расходы компании на перевозку составят 129 млн долларов, ведь для производства 8 млн тонн продукции нужно транспортировать огромные объемы сырья и готовых товаров.

"Мы фактически перекладываем эффективность или неэффективность государственных компаний на плечи бизнеса. Это точно не европейский подход и не клиентоориентированная модель", - подчеркнул Бялянский.

Он отметил, что проблема состоит в отсутствии прогнозируемости и прозрачности в тарифообразовании. Бизнес ожидает понятную финансовую отчетность "Укрзализныци", реальную оценку затрат и долгосрочное планирование, а не ежегодные резкие решения "из-под полы".

"Уже были индексации в 2021-2022 годах, теперь 37%, через два года - еще 50%. Это путь в никуда. Нам нужна новая модель, базирующаяся на трех принципах: прозрачная отчетность, операционная эффективность и прогнозируемость. Иначе 37% индексации станет разрушением отрасли. Закончится тем, что просто нечего будет возить", - резюмировал топ-менеджер.

Тарифы "Укрзализныци"

Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.

В то же время, по подсчетам грузоперевозчиков, повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ всего около 12 млрд грн дополнительных доходов. При этом потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей. В ЕБА подчеркнули, что нынешняя модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев.

Также в Ассоциации посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.

