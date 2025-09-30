Если УЗ повысит грузовые тарифы на 37%, возить ей будет нечего, - АрселорМиттал

Повышение грузовых железнодорожных тарифов на 37% может привести к катастрофическим последствиям для украинской металлургии.

По его словам, для предприятия такой рост тарифов обернется 1,1 млрд грн (26,5 млн долларов) убытков в год. Общие расходы компании на перевозку составят 129 млн долларов, ведь для производства 8 млн тонн продукции нужно транспортировать огромные объемы сырья и готовых товаров.

"Мы фактически перекладываем эффективность или неэффективность государственных компаний на плечи бизнеса. Это точно не европейский подход и не клиентоориентированная модель", - подчеркнул Бялянский.

Он отметил, что проблема состоит в отсутствии прогнозируемости и прозрачности в тарифообразовании. Бизнес ожидает понятную финансовую отчетность "Укрзализныци", реальную оценку затрат и долгосрочное планирование, а не ежегодные резкие решения "из-под полы".

"Уже были индексации в 2021-2022 годах, теперь 37%, через два года - еще 50%. Это путь в никуда. Нам нужна новая модель, базирующаяся на трех принципах: прозрачная отчетность, операционная эффективность и прогнозируемость. Иначе 37% индексации станет разрушением отрасли. Закончится тем, что просто нечего будет возить", - резюмировал топ-менеджер.