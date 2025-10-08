Нова наглядова рада УЗ має утримати вантажні тарифи на поточному рівні, - ЦТС

Держава має взяти на себе фінансування збиткових пасажирських перевезень "Укрзалізниці", а не перекладати ці витрати на плечі промисловості. Це завдання має стати основним для оновленого складу Наглядової Ради УЗ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій на основі опитування , проведеного серед вантажовідправників.

Попри часткове оновлення керівного складу, учасники ринку, опитані виданням, вважають: системні проблеми компанії залишилися невирішеними, а найбільш критичною серед них є перехресне субсидування – покриття збитків пасажирських перевезень за рахунок прибуткових вантажних.

"Бізнес не може нескінченно покривати 20 мільярдів гривень збитків від пасажирських перевезень. Це несправедливо і руйнівно для економіки", - підкреслила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

За даними Федерації роботодавців транспорту України, щорічні збитки УЗ у пасажирському сегменті зростають у середньому на 5 млрд грн і цього року можуть перевищити 25 млрд грн.

"Так, частину можна скоротити внутрішньою оптимізацією, але без бюджетних компенсацій компанії буде дуже важко рухатися вперед, - зазначив генеральний директор Федерації Володимир Гусак.

Представники бізнесу - зокрема Європейської Бізнес Асоціації та компанії Kernel - пропонують уряду закласти у державний бюджет-2026 окрему статтю видатків на компенсацію соціально важливих перевезень. Такий механізм діє у країнах ЄС - коли держава виступає замовником послуги і цільово фінансує пасажирські маршрути.

"Відшкодування збитків пасажирських перевезень має бути забезпечене державою. Це дозволить уникнути чергового підвищення тарифів на вантажні перевезення, що вже зараз загрожує втратами вантажної бази", – наголосила менеджерка Комітету з логістики ЄБА Дар’я Січкар.

У компанії Kernel також зазначають, що прозора тарифна політика та розділення вартості послуг з користування залізничною мережею допоможуть зробити ринок конкурентним і відкритим для приватних операторів.

Представники промисловості нагадують: підвищення вантажних тарифів не вирішить фінансові проблеми УЗ, а лише посилить кризу. Адже більшість галузей - від металургії до аграрного сектору - вже працюють на межі рентабельності.

"Кожне підвищення тарифів означає зростання собівартості продукції, втрату ринків і скорочення виробництва. Для країни це падіння ВВП, податкових надходжень і робочих місць", - резюмують у бізнес-об’єднаннях.

Ринок очікує, що оновлена наглядова рада Укрзалізниці стане посередником між компанією та урядом, сприятиме ухваленню стратегічних рішень і допоможе перейти від політики «підвищення тарифів» до моделі ефективного корпоративного управління та державної підтримки суспільно важливих перевезень.