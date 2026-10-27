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Новая macOS 27.2 получила скрытую подсказку: Apple готовит сенсорные MacBook

12:18 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Вышли macOS 27.2 и watchOS 27.2 (изображение: РБК-Украина)

Apple расширила языковые возможности Siri AI в новых версиях MacOS Golden Gate 27.2 и watchOS 27.2, однако не все пользователи смогут воспользоваться новыми функциями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple Support.

Расширение языковых возможностей Siri AI

Благодаря выпуску обновления Siri AI получила поддержку 5 новых языков. Отныне искусственный интеллект понимает:

  • Французский
  • Японский
  • Корейский
  • Португальский
  • Испанский

Со всем тем, в странах ЕС использование Siri AI на базе Apple Intelligence доступно только на компьютерах Mac и гарнитуре Vision Pro.

Для активации разумного ассистента на Mac пользователям в ЕС необходимо установить поддерживаемый системный язык. Полноценный запуск ИИ-помощника на смартфонах iPhone в этом регионе ожидается не раньше 2027 года.

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Изменения в интерфейсе macOS 27.2 и умные подсказки

Кроме языкового апгрейда, Siri AI научилась лучше запоминать контекст предварительных разговоров и опираться на персональные пользовательские данные.

Приложение Сообщение получило интеллектуальные подсказки, позволяющие в один клик создавать события в Календаре или задания в Напоминаниях непосредственно из чата.

Разработчики также изменили внешний вид регуляторов яркости и громкости.

Так, при настройке через горячие клавиши на клавиатуре индикаторы теперь меняются короткими и четкими шагами вместо плавной полосы.

Кроме того, аналитики обнаружили скрытые элементы интерфейса для сенсорного управления - это указывает на подготовку системы к выходу новых MacBook с сенсорными OLED-экранами.

Обновление watchOS 27.2 для смарт-часов

Специальная версия ПО watchOS 27.2 принесла все языковые улучшения Siri AI и повышенную скорость обработки запросов на умные часы Apple Watch.

Однако для часов в регионе ЕС и материковом Китае функция Siri AI остается полностью заблокированной.

Вместе с релизом операционных систем разработчики также выпустили устранение ошибок и обновление безопасности для всего парка совместимых устройств.

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