Новая macOS 27.2 получила скрытую подсказку: Apple готовит сенсорные MacBook

Расширение языковых возможностей Siri AI

Благодаря выпуску обновления Siri AI получила поддержку 5 новых языков. Отныне искусственный интеллект понимает:

Французский

Японский

Корейский

Португальский

Испанский

Со всем тем, в странах ЕС использование Siri AI на базе Apple Intelligence доступно только на компьютерах Mac и гарнитуре Vision Pro.

Для активации разумного ассистента на Mac пользователям в ЕС необходимо установить поддерживаемый системный язык. Полноценный запуск ИИ-помощника на смартфонах iPhone в этом регионе ожидается не раньше 2027 года.

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Изменения в интерфейсе macOS 27.2 и умные подсказки

Кроме языкового апгрейда, Siri AI научилась лучше запоминать контекст предварительных разговоров и опираться на персональные пользовательские данные.

Приложение Сообщение получило интеллектуальные подсказки, позволяющие в один клик создавать события в Календаре или задания в Напоминаниях непосредственно из чата.

Разработчики также изменили внешний вид регуляторов яркости и громкости.

Так, при настройке через горячие клавиши на клавиатуре индикаторы теперь меняются короткими и четкими шагами вместо плавной полосы.

Кроме того, аналитики обнаружили скрытые элементы интерфейса для сенсорного управления - это указывает на подготовку системы к выходу новых MacBook с сенсорными OLED-экранами.

Обновление watchOS 27.2 для смарт-часов

Специальная версия ПО watchOS 27.2 принесла все языковые улучшения Siri AI и повышенную скорость обработки запросов на умные часы Apple Watch.

Однако для часов в регионе ЕС и материковом Китае функция Siri AI остается полностью заблокированной.

Вместе с релизом операционных систем разработчики также выпустили устранение ошибок и обновление безопасности для всего парка совместимых устройств.