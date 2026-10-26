ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Рекорд среди складных смартфонов: iFixit показали, что не так с iPhone Duo

13:09 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Рекорд среди складных смартфонов: iFixit показали, что не так с iPhone Duo Шарнир iPhone Duo оказался чувствительным к пыли (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Эксперты из лаборатории iFixit разобрали новый гибкий смартфон iPhone Duo. Устройство получило итоговую оценку ремонтопригодности 5 баллов из 10 возможных. Это стало рекордным показателем среди всех складных смартфонов на рынке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на анализ iFixit.

Как Apple скрыла складку на экране?

Исследование гаджета под микроскопом выявило, что матовое покрытие экрана состоит из мелких округлых выпуклостей. Они рассеивают отражение света и делают изгиб практически незаметным.

Если снять этот защитный слой, складка становится более заметной, чем в моделях конкурентов.

Также инженеры изменили форму и ориентацию пикселей. Некоторые красные, зеленые и синие пиксели имеют овальную форму и расположены под разными углами, что уменьшает оптические искажения отраженного света.

Проблемы с надежностью и стоимость ремонта

Замена внутреннего дисплея обойдется в 999 долларов без AppleCare - почти половину стоимости смартфона. В то же время, конструкция шарнира, несмотря на сложную систему шестерен и пружин, оказалась уязвимой к пыли и песку.

При тестировании с люминесцентным порошком мелкие частицы проникли внутрь шарнира. После этого во время изгиба устройства начал раздаваться характерный хруст.

Внутренний дисплей имеет подпиксельную подсветку в зоне передней камеры, однако качество снимков остается низким. В то же время наружное защитное покрытие экрана можно заменить отдельно: процедура стоит 49 долларов и требует специального оборудования.

Шарнир также позволяет фиксировать смартфон в полуоткрытом положении благодаря системе пружин.

Читайте больше: Apple подтвердила слабое место iPhone Duo: батарея проигрывает конкурентам

Улучшение конструкции и аккумуляторов

Разборка показала положительные изменения в архитектуре смартфона. Оба аккумулятора суммарной емкостью 19,1 ватт-часа оснащены электрическим отслаивающимся под действием слабого тока электрическим клеем.

Металлический корпус батарей дополнительно предохраняет их от случайного прокола во время демонтажа.

Материнская плата устройства выполнена в один слой, что упрощает доступ к компонентам. В то же время для полной разборки смартфона специалистам пришлось использовать пять разных типов отверток.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple iPhone
Новости
Россия за месяц применила около 350 "Бандеролей" и "Дань-Т", - Игнат
Россия за месяц применила около 350 "Бандеролей" и "Дань-Т", - Игнат
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом