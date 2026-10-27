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Нова macOS 27.2 отримала приховану підказку: Apple готує сенсорні MacBook

12:18 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Вийшли macOS 27.2 і watchOS 27.2 (зображення: РБК-Україна)

Apple розширила мовні можливості Siri AI в нових версіях macOS Golden Gate 27.2 та watchOS 27.2, однак не всі користувачі зможуть скористатися новими функціями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Support.

Розширення мовних можливостей Siri AI

Завдяки випуску оновлення Siri AI отримала підтримку 5 нових мов. Відтепер штучний інтелект розуміє:

  • Французьку
  • Японську
  • Корейську
  • Португальську
  • Іспанську

З усім тим, у країнах ЄС використання Siri AI на базі Apple Intelligence наразі доступне лише на комп'ютерах Mac і гарнітурі Vision Pro.

Для активації розумного асистента на Mac користувачам у ЄС необхідно встановити підтримувану системну мову. Повноцінний запуск ШІ-помічника на смартфонах iPhone у цьому регіоні очікується не раніше 2027 року.

Читайте більше: Рекорд серед складаних смартфонів: iFixit показали, що не так з iPhone Duo

Зміни в інтерфейсі macOS 27.2 та розумні підказки

Окрім мовного апгрейду, Siri AI навчилася краще запам'ятовувати контекст попередніх розмов і спиратися на персональні дані користувача.

Застосунок Повідомлення отримав інтелектуальні підказки, які дозволяють в один клік створювати події у Календарі чи завдання у Нагадуваннях безпосередньо з чату.

Розробники також змінили зовнішній вигляд регуляторів яскравості та гучності.

Так, під час налаштування через гарячі клавіші на клавіатурі індикатори відтепер змінюються короткими й чіткими кроками замість плавної смуги.

Крім того, аналітики виявили приховані елементи інтерфейсу для сенсорного керування - це вказує на підготовку системи до виходу нових MacBook із сенсорними OLED-екранами.

Оновлення watchOS 27.2 для смарт-годинників

Спеціальна версія ПЗ watchOS 27.2 принесла всі мовні покращення Siri AI та підвищену швидкість обробки запитів на розумні годинники Apple Watch.

Проте для годинників у регіоні ЄС та материковому Китаї функція Siri AI залишається повністю заблокованою.

Разом із релізом операційних систем розробники також випустили виправлення помилок й оновлення безпеки для всього парку сумісних пристроїв.

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