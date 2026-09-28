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Украинские хакеры "охотятся" на датацентры РФ: что известно

10:11 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Украинские хакеры "охотятся" на датацентры РФ: что известно Появилась карта датацентров врага (фото: Getty Images)
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Киберсообщество HackYourMom разместило на своем сайте новый раздел с интерактивной картой датацентров России. Она содержит координаты, адреса и уровень подлинности каждой локации.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост хактивистов в Telegram.

Украинское киберсообщество создало публичный инструмент для мониторинга цифровой инфраструктуры страны-агрессорки. На платформе заработала детализированная интерактивная схема с объектами врага.

Что известно об интерактивной карте?

Новый раздел разработчики назвали "Карта дата-центров на россии". Он содержит исчерпывающий список данных об объектах российской цифровой инфраструктуры.

Пользователям доступна такая информация:

  • точные адреса и географические координаты;
  • актуальный статус объектов;
  • емкость датацентров;
  • уровень достоверности каждой указанной локации.

Авторы проекта отмечают, что в игру "еб.ны по ДЦ" можно играть вдвоем, поэтому призыв касается всех, кто может использовать эти данные для борьбы с враждебной экономикой и инфраструктурой.

"Пока там рассказывают о "суверенном интернете" и цифровой крепости, их инфраструктура спокойно разлагается по открытым источникам в адреса, точки и операторов", - пишут украинские хактивисты.

Украинские хакеры &quot;охотятся&quot; на датацентры РФ: что известно

Украинские хакеры &quot;охотятся&quot; на датацентры РФ: что известноВ сеть слили карту датацентров РФ (скриншоты: Telegram HackYourMom)

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Почему это важно?

Создание карты стало ответом украинских киберспециалистов на систематические атаки России против объектов связи и сохранения данных на территории нашего государства.

Накануне, 25 сентября, в результате вражеского удара получил повреждения дата-центр телеком-компании Data Group.

Также из-за российских обстрелов были полностью уничтожены мощности хостинг-провайдера MiroHost, который пока не может назвать сроки возобновления работы.

Кроме того, после повторного удара по зданию Protasov Business Park пострадала в Киеве инфраструктура дата-центра Cosmonova.

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