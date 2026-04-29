Нова гра про агента 007 вийде на PS5, Xbox і ПК: дата релізу і деталі

Студія IO Interactive, відома за серією Hitman, розкрила нові подробиці майбутнього екшену 007: First Light. Розробники обіцяють масштабну пригоду про становлення молодого Джеймса Бонда з саундтреком від Лани Дель Рей та геймплеєм у форматі пісочниці.

Дата виходу та платформи

Реліз 007: First Light запланований на 27 травня 2026 року. Гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series XS, ПК та портативних консолях ROG Ally.

Покупці цифрових версій зможуть розпочати гру на добу раніше - 26 травня. Версія для Nintendo Switch 2 затримається до третього кварталу 2026 року.

Вартість стандартного видання складе 69,99 доларів а за передзамовлення гравці отримають безкоштовне оновлення до Deluxe-версії з набором костюмів та скінів для зброї.

Для справжніх фанатів підготували Legacy Collector's Edition за 299,99 доларів. До нього входить повнорозмірна репліка легендарного золотого пістолета.

Сюжет та акторський склад

Історія фокусується на молодому Бонді (Патріку Гібсоні), який щойно потрапив до програми "00" після служби на флоті. Йому доведеться зупинити масштабну змову всередині британської розвідки.

Роль головного антагоніста Бауми виконав рок-музикант Ленні Кравіц, а наставника головного героя зіграв Ленні Джеймс. Також до касту приєдналася Джемма Чан у ролі докторки Селіни Тан.

Особливості ігрового процесу

Жанр: пригодницький екшен від третьої особи з акцентом на стелс та гаджети.

Структура рівнів: великі локації-пісочниці, що нагадують Hitman, але з більшою динамікою та кінематографічними сценами.

Технології: версія для ПК розробляється спільно з NVIDIA та підтримуватиме DLSS 4 для максимальної якості графіки.

Музика: головну тему гри написали Лана Дель Рей та Девід Арнольд.

Розробники наголошують, що 007: First Light - це не просто Hitman у новому сетингу. Гра пропонує більше "драйву" та активних перестрілок, зберігаючи при цьому фірмову варіативність проходження, притаманну іграм студії.