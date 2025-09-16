Новая "формула" от МОН: что изменилось в распределении бюджетных мест на аспирантуру

С 2025 года Министерство образования и науки Украины впервые осуществляет размещение государственного заказа на подготовку аспирантов на критериальной основе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Украинцам рассказали, что с 2025 года размещение государственного заказа на подготовку аспирантов впервые осуществляют на критериальной основе.
Об этом говорится в приказе МОН №863 от 17 июня 2025 года "Об утверждении Критериев конкурсного отбора исполнителей государственного заказа на подготовку соискателей третьего уровня высшего образования в учреждениях высшего образования, относящихся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, и частных учреждениях высшего образования".
Подчеркивается, что МОН впервые введено формульное распределение мест в аспирантуру.
Уточняется, что в 2025 году произошло определенное сокращение государственного заказа на места в аспирантуру, которое составляет примерно 17% мест.
Наиболее существенно это коснулось области "Бизнес, администрирование и право".
Между тем прошлогодние объемы государственного заказа были сохранены в отраслях: "Естественные науки, математика и статистика", "Информационные технологии", "Инженерия, производство и строительство".
"Что является безусловным приоритетом для Украины во время войны и послевоенного восстановления", - объяснили в МОН.
Сообщается, что 15 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии МОН по размещению государственного заказа на подготовку:
По результатам заседания было распределено 4917 бюджетных мест на получение третьего уровня высшего образования (доктор философии) между учреждениями высшего образования в сфере управления МОН и частными ЗВО.
При этом 83 места осталось в резерве.
С распределением мест в разрезе высших учебных заведений, отраслей знаний и отдельных регулируемых специальностей - в соответствии с решением конкурсной комиссии - можно ознакомиться по ссылке.
"Напомним, что заведения самостоятельно распределяют доказанный объем между образовательно-научными программами в пределах области знаний или "регулируемой" специальности. Данные также вносятся в ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования, - Ред.", - отметили в министерстве.
В МОН объяснили, что особенностями критериального подхода является учет ряда показателей успешности деятельности высшего образования в сфере науки и подготовки и аттестации специалистов.
Речь идет, в частности, про:
Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки Украины утвердило новое Положение о проведении конкурсов научных исследований и разработок.
Оно вводит ряд важных изменений и ограничений.
Кроме того, мы рассказывали об экспериментальном проекте, который планируют ввести в Украине.
Речь идет про новую "модель" аспирантуры, в рамках которой аспирант вместе с руководителем смогут создавать отдельный исследовательский проект и выигрывать для него средства (в частности на увеличенную стипендию).
Читайте также, как студентам оформить прописку в общежитии онлайн в "Дії" (без походов в ЦНАП).