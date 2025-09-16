RU

Общество Образование Деньги Изменения

Новая "формула" от МОН: что изменилось в распределении бюджетных мест на аспирантуру

МОН ввело новую "формулу" распределения бюджетных мест на аспирантуру (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 2025 года Министерство образования и науки Украины впервые осуществляет размещение государственного заказа на подготовку аспирантов на критериальной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Что именно изменило МОН в распределении бюджетных мест

Украинцам рассказали, что с 2025 года размещение государственного заказа на подготовку аспирантов впервые осуществляют на критериальной основе.

Об этом говорится в приказе МОН №863 от 17 июня 2025 года "Об утверждении Критериев конкурсного отбора исполнителей государственного заказа на подготовку соискателей третьего уровня высшего образования в учреждениях высшего образования, относящихся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, и частных учреждениях высшего образования".

Подчеркивается, что МОН впервые введено формульное распределение мест в аспирантуру.

Уточняется, что в 2025 году произошло определенное сокращение государственного заказа на места в аспирантуру, которое составляет примерно 17% мест.

Наиболее существенно это коснулось области "Бизнес, администрирование и право".

Между тем прошлогодние объемы государственного заказа были сохранены в отраслях: "Естественные науки, математика и статистика", "Информационные технологии", "Инженерия, производство и строительство".

"Что является безусловным приоритетом для Украины во время войны и послевоенного восстановления", - объяснили в МОН.

Как распределяли бюджетные места на аспирантуру

Сообщается, что 15 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии МОН по размещению государственного заказа на подготовку:

  • специалистов;
  • научных работников;
  • научно-педагогических работников.

По результатам заседания было распределено 4917 бюджетных мест на получение третьего уровня высшего образования (доктор философии) между учреждениями высшего образования в сфере управления МОН и частными ЗВО.

При этом 83 места осталось в резерве.

С распределением мест в разрезе высших учебных заведений, отраслей знаний и отдельных регулируемых специальностей - в соответствии с решением конкурсной комиссии - можно ознакомиться по ссылке.

"Напомним, что заведения самостоятельно распределяют доказанный объем между образовательно-научными программами в пределах области знаний или "регулируемой" специальности. Данные также вносятся в ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования, - Ред.", - отметили в министерстве.

Особенности критериального подхода МОН

В МОН объяснили, что особенностями критериального подхода является учет ряда показателей успешности деятельности высшего образования в сфере науки и подготовки и аттестации специалистов.

Речь идет, в частности, про:

  • количество успешных защит диссертаций на соискание ученой степени доктора философии по соответствующей отрасли знаний (специальности);
  • количество выпускников второго (магистерского) уровня высшего образования по специальностям соответствующей отрасли знаний (специальности) по всем источникам финансирования;
  • количество докторов наук и докторов философии (кандидатов наук);
  • количество аккредитованных образовательно-научных программ подготовки докторов философии по соответствующей отрасли знаний (специальности) с решением "аккредитована с определением образцовая";
  • удельный вес штатных научно-педагогических и научных работников учреждения высшего образования, которые имеют не менее 5 научных публикаций в периодических изданиях за 10 предыдущих календарных лет (которые на время публикации были включены в наукометрические базы Scopus или Web of Science Core Collection и имеют квартиль Q1 - Q3);
  • объемы поступлений в общий и специальный фонды по результатам выполнения научных и научно-технических работ, научных услуг, по проектам международного сотрудничества и т.д;
  • результаты действующей в 2025 году государственной аттестации по научному направлению учреждения высшего образования;
  • позиции университетов в наиболее престижных международных рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities);
  • участие в международных проектах по направлениям КА2 и КА3 программы международной технической помощи ЕС "Эразмус +", "Горизонт 2020", "Горизонт Европа", "НАТО", "Евратом";
  • отдельный критерий академической добропорядочности, подтверждающий объемы государственного заказа в тех заведениях высшего образования, в которых по защищенным в них диссертациям отсутствуют подтвержденные решения НАОКВО об обнаружении плагиата.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки Украины утвердило новое Положение о проведении конкурсов научных исследований и разработок.

Оно вводит ряд важных изменений и ограничений.

Кроме того, мы рассказывали об экспериментальном проекте, который планируют ввести в Украине.

Речь идет про новую "модель" аспирантуры, в рамках которой аспирант вместе с руководителем смогут создавать отдельный исследовательский проект и выигрывать для него средства (в частности на увеличенную стипендию).

Читайте также, как студентам оформить прописку в общежитии онлайн в "Дії" (без походов в ЦНАП).

МОНГосбюджетУчебный годСтудентыОбразование в УкраинеВузы