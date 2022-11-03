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В Генштабе назвали угрозы совместного развертывания войск РФ и Беларуси

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Четверг 03 ноября 2022 11:52
В Генштабе назвали угрозы совместного развертывания войск РФ и Беларуси Фото: в Генштабе назвали угрозы совместного развертывания войск РФ и Беларуси (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Совместное развертывание российских и белорусских войск направлено на отвлечение внимания и оттягивание ВСУ с востока и юга. Однако в будущем существует угроза формирования группировки для непосредственной агрессии против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

По его словам, на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях обстановка стабильная. Украинские защитники не фиксируют признаки формирования наступательных группировок противника.

"В то же время ситуация вокруг образования совместной группировки войск так называемого "Союзного государства" остается неоднозначной. С одной стороны, заявления сторон свидетельствуют, что текущей задачей является отвлечение внимания и непосредственное оттягивание украинских войск с востока и юга на северное направление. Однако, в более отдаленной перспективе есть угроза формирования группировки, которая может быть задействована в агрессии против Украины", - сказал Громов.

Он отметил, что сейчас происходит перекидывание подразделений танковой армии, в первую очередь второй мотострелковой дивизии из России вместе с техникой и только что мобилизованными. Их размещают на военных полигонах Беларуси.

Так, в течение октября было перемещено около полутора тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой - до 200 пассажирских вагонов, более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

Кроме того, Россия продолжает использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине.

Громов добавил, что особая роль отводится авиабазе в районе населенного пункта Лунинец Брестская область, где размещаются иранские дроны, а также определенное количество их операторов.

К тому же, в течение недели оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины в районе населенных пунктов Новые Петровцы, Фастов, Канев, а также авиационных ударов с применением дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры Полтавы.

Напомним, в Беларусь должны прибыть около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран.

Кроме того, РФ и Белоруссия планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки Вооруженных сил.

РБК-Украина также сообщало, что Беларусь и Россия задумали новые учения в 2023 году.

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