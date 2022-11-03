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Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь, однако ситуация контролируемая, - Громов

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Четверг 03 ноября 2022 12:04
Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь, однако ситуация контролируемая, - Громов Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия продолжает перебрасывать своих военных в Беларусь и проводить мероприятия подготовки совместных Вооруженных сил. В то же время ситуация на границе и в дальнейшем остается контролируемой и стабильной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Враг не отказывается от своих планов расширить регионы напряжения на границах Украины. Да, он непосредственно осуществляет переброску своих войск в Беларусь, проводит мероприятия подготовки совместных Вооруженных сил. В настоящее время на нас это не влияет никак", - заявил Громов.

По словам заместителя начальника Главного управления Генштаба, сейчас продолжается подготовка наших воинов, которые выполняют задачи на границах с Беларусью, а также приграничных районах Харьковской и Сумской областей.

Как отметил Громов, ситуация сейчас является контролируемой и стабильной, а все перемещения врага отслеживаются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Норвегия обнародовала спутниковые снимки, на которых можно увидеть три российских самолета МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", на авиабазе в Беларуси.

Тем временем Россия и Беларусь готовят совместное проведение военных учений в следующем году - "Щит союза-2023".

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