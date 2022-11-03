Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь, однако ситуация контролируемая, - Громов

Россия продолжает перебрасывать своих военных в Беларусь и проводить мероприятия подготовки совместных Вооруженных сил. В то же время ситуация на границе и в дальнейшем остается контролируемой и стабильной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Враг не отказывается от своих планов расширить регионы напряжения на границах Украины. Да, он непосредственно осуществляет переброску своих войск в Беларусь, проводит мероприятия подготовки совместных Вооруженных сил. В настоящее время на нас это не влияет никак", - заявил Громов.

По словам заместителя начальника Главного управления Генштаба, сейчас продолжается подготовка наших воинов, которые выполняют задачи на границах с Беларусью, а также приграничных районах Харьковской и Сумской областей.

Как отметил Громов, ситуация сейчас является контролируемой и стабильной, а все перемещения врага отслеживаются.