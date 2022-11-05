Новая атака со стороны Беларуси: в ISW оценили возможность

Повторное наступление россиян в Украину со стороны Беларуси маловероятно. Поскольку сейчас на белорусской территории мало сил, которые смогли бы совершить вторжение.

"По мнению ISW, маловероятно, что Беларусь или российские войска из Беларуси повторят попытку наступления на Киев, Волынь или другие регионы. Просто потому, что у них недостаточно техники в регионе", - отметила Степаненко.

При этом она подчеркнула, в ISW обратили внимание на сообщение, что некоторые российские подразделения перемещаются в Беларусь, или наоборот белорусская сторона предоставляет технику РФ.

"Мы видели множество сообщений о том, что белорусская военная техника перемещается в Россию. Это позволяет предположить, что они не расконсервируют эту технику, чтобы атаковать Украину с севера, но транспортируют ее для укрепления уже существующих российских позиций в Украине", - говорит аналитик. .

Она обратила внимание на то, что у России возникают проблемы с тренировкой мобилизованных, потому что у них нет инструкторов и поэтому россияне скорее перемещают свой личный состав в Беларусь, чтобы тренировать его, чем начать наступление.

"Такие же заявления мы слышали от украинской разведки", - подчеркнула аналитик ISW.

Угроза из Беларуси: что известно

Отметим, что Россия продолжает перебрасывать свои силы в Беларусь. Впрочем, как считают в Генштабе, ситуация остается контролируемой и на боевые действия в Украине это никак не влияет.

В Генштабе считают, что совместное развертывание российских и белорусских войск сейчас направлено на отвлечение внимания и оттягивание ВСУ с востока и юга.

Однако в будущем существует угроза формирования группировки для непосредственной агрессии против Украины.

Украинские военные подсчитали, что войска РФ могут сформировать группировку для наступления со стороны Беларуси не раньше, чем через 2-3 месяца. Поэтому в ближайшие недели этого не ожидается.

Между тем, лидер белорусского режима Александр Лукашенко вчера снова заговорил о войне, заявив, что "мечтает, чтобы ее не произошло" и сказал, что якобы не планирует отправлять солдат воевать против Украины.