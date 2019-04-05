В НСТУ розповіли про перебіг перемовин щодо дебатів зі штабами кандидатів

Фото: Юрій Макаров («UA:Суспільне мовлення»)

Зустріч зі штабом Зеленського запланована на 8 квітня

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія провів зустріч щодо дебатів між кандидатами перед другим туром виборів 2019 із представниками штабу кандидата у президента Петра Порошенка. Про це повідомив член правління cуспільного мовника Юрій Макаров, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

"Це Зураб займається… Він зустрічався з представниками кандидата у президенти Петра Порошенка, йому сказали, що готові на будь-який варіант", - розповів Макаров.

Він додав, що є домовленість про зустріч щодо дебатів і зі штабом Володимира Зеленського, вона запланована на 8 квітня.

"Він встановив контакт нарешті зі штабом Володимира Зеленського і вони мають зустрічатися і там будуть казати… але поки що наразі, принаймні, те що розмовляють, це уже добре", - сказав Макаров.

Представник НСТУ наголосив, що якщо йдеться про дебати, які мають відбутися за законом, то вони мають пройти на "Суспільному", однак наразі місце проведення дебатів ще не визначене.

Нагадаємо, дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка повинні відбутися перед другим туром президентських виборів 2019, запланованим на 21 квітня.

3 березня Володимир Зеленський опублікував у соцмережі ролик зі зверненням до Петра Порошенка, в якому заявив, що готовий до дебатів, але висунув низку вимог до чинного президента, серед яких - проведення дебатів на НСК "Олімпійський" і проходження медобстеження кандидатами.

Пізніше того ж вечора Порошенко записав відеозвернення до Зеленського, в якому прийняв пропозицію Зеленського щодо дебатів на стадіоні.