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НСТУ почала переговори щодо дебатів Зеленського і Порошенка

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 11:14
НСТУ почала переговори щодо дебатів Зеленського і Порошенка
Фото: глава НОТУ Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Дебати Зеленського і Порошенка мають сплатити з держбюджету

Національна суспільна телерадіокомпанія України починає переговори щодо дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це у Facebook повідомив голова правління НСТУ "UA: Суспільне" Зураб Аласанія.

Аласанія зазначив, що "Суспільне" готове провести дебати.

"Згода обох кандидатів є, тепер залишається ЦВК, яка все це має узгодити і за законом - оплатити з державного бюджету. Так само починаємо переговори з усіма сторонами", - зазначив він.

НСТУ почала переговори щодо дебатів Зеленського і Порошенка

 

Нагадаємо, раніше в НСТУ заявили, що у них є технічна можливість провести трансляцію дебатів між кандидатами в президенти України на стадіоні НСК "Олімпійський". Зокрема, у телеканалу "UA: Перший" є можливість організувати трансляцію зі стадіону, однак рішення про дебатах на стадіоні повинна прийняти Центральна виборча комісія.

Напередодні Зеленський заявив, що готовий йти на дебати з Порошенком, проте висунув ряд умов. Зокрема, він виступив за проведення дебатів на стадіоні і за медичну експертизу перед ними. У відповідь Порошенко погодився на дебати на НСК.

"Вони можуть проходити на базі "Суспільного" телебачення з трансляцією по всім телеканалам для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на вас, Володимире Олександровичу", - зазначив він.
 

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