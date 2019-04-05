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В НОТУ рассказали о ходе переговоров по дебатам со штабами кандидатов

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 23:12
В НОТУ рассказали о ходе переговоров по дебатам со штабами кандидатов
Фото: Юрий Макаров («UA:Суспільне мовлення»)

Встреча со штабом Зеленского запланирована на 8 апреля

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания провел встречу по дебатам между кандидатами перед вторым туром выборов 2019 с представителями штаба Петра Порошенко. Об этом сообщил член правления общественного вещателя Юрий Макаров, передает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"Это Зураб занимается... Он встречался с представителями кандидата в президенты Петра Порошенко, ему сказали, что готовы на любой вариант", - рассказал Макаров.

Он добавил, что есть договоренность о встрече по дебатам и со штабом Владимира Зеленского, она запланирована на 8 апреля.

"Он (Зураб Аласания, - ред.) наконец установил контакт со штабом Владимира Зеленского и они должны встречаться и там будут говорить... но пока что сейчас, по крайней мере, то что говорят, это уже хорошо", - сказал Макаров.

Представитель НОТУ подчеркнул, что если речь идет о дебатах, которые должны состояться по закону, то они должны пройти на "Общественном", однако сейчас место проведения дебатов еще не определено.

Напомним, дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти перед вторым туром президентских выборов 2019, запланированным на 21 апреля.

3 марта Владимир Зеленский опубликовал в соцсети ролик с обращением к Петру Порошенко, в котором заявил, что готов к дебатам, но выдвинул ряд требований к действующему президенту, среди которых - проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и прохождение медобследования кандидатами.

Позже в тот же вечер Порошенко записал видеообращение к Зеленскому, в котором принял предложение Зеленского о дебатах на стадионе.

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