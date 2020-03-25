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Справа "Хізб ут-Тахрір": 18 фігурантам продовжили арешт

Новини » Суспільство     25.03.2020 - 02:25
Справа "Хізб ут-Тахрір": 18 фігурантам продовжили арешт
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Арешт продовжили до середини червня

В Росії і анексованому Криму продовжили термін утримання під вартою 18 фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність".

Так, Ростовський обласний суд постановив, що Руслан Сулейманов, Асан Яник, Сейран Муртаза, Іззет Абдуллаєв, Ерфан Османів, Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Карімов і Яким Бекіров будуть перебувати в слідчому ізоляторі до 14 червня.

Крім того, Рустем Шейхалиев, Риза Ізетов, Сервет Газієв, Яшар Муєдінов, Шабан Умеров, Меджі Абдурахманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров, Раїма Айвазов і Ремзі Бекіров, згідно з рішенням підконтрольного Росії Верховного суду Криму, будуть перебувати в СІЗО до 15 червня.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Росії "Верховний суд" Криму продовжив арешт шести фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Продовжили арешт Тофіка Абдулгазиева, Османа Арифмеметова, Біляла Адилова, Фархода Базарова, Джеміль Гафарова і Рустема Сейтхалилова.

РБК-Україна писало, що за минулий рік підконтрольні Кремлю кримські "суди" видали накази про депортації і примусове переміщення, щонайменше, 191 людини, які по російському законодавству вважаються іноземцями.

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