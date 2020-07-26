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Трирічного сина кримського політв'язня Сулейманова знайшли мертвим

Сімферополь, Неділя 26 липня 2020 13:10
Трирічного сина кримського політв'язня Сулейманова знайшли мертвим
Фото: Сімферополь (krymr.com)
Автор: Олександр Білоус

Хлопчика шукали кілька днів

Трирічного хлопчика Мусу Сулейманова, сина політв'язня Руслана Сулейманова, знайшли мертвим в Криму. Хлопчик знайдений після тривалих пошуків.

Про це повідомляє "Кримський дім" в Facebook

"Хлопчика Мусу знайшли мертвим у зливній ямі біля будинку", - йдеться в повідомленні.

Раніше "Кримський дім" повідомляв, що в Криму ввечері 24 липня пропав 3-річний хлопчик Муса, син кримськотатарського політв'язня Руслана Сулейманова. Це сталося в селі Строганівка Сімферопольського району, дитина грала у пісочниці біля будинку.

Нагадаємо, раніше в окупованому Росією Криму продовжили термін утримання під вартою 18 фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Ростовський суд постановив, що Руслан Сулейманов, Асан Яник, Сейран Муртаза, Іззет Абдуллаєв, Ерфан Османів, Сеітвели Сейтабдієв, Алім Карімов і Яким Бекіров будуть перебувати в слідчому ізоляторі.

Зазначимо, за минулий рік окупаційна адміністрація Криму видала накази про депортації і примусове переміщення, щонайменше, 191 людини.

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