ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З анексованого Криму за минулий рік депортували майже 200 осіб

Новини » Суспільство     19.03.2020 - 03:10
З анексованого Криму за минулий рік депортували майже 200 осіб
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Кількість депортованих зменшилася майже вдвічі

За минулий рік підконтрольні Кремлю кримські "суди" видали накази про депортацію і примусове переміщення, щонайменше,191 людини, які, за російським законодавством, вважаються іноземцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Серед депортованих - 109 громадян України (95 чоловіків та 14 жінок). У той же час відзначається, що ця кількість наказів про депортацію українських громадян більш ніж удвічі менша порівняно з двома попередніми роками.

"Згідно з рішенням судів, більшість жертв депортації або примусового переміщення "незаконно" працювали, не мали сімейних і соціальних зв'язків на півострові, втратили документи, що посвідчують особу, або раніше притягувалися до кримінальної або адміністративної відповідальності", - йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини у Криму

Після видворення кримчанам часто видають заборону на в'їзд до Росії, що фактично позбавляє їх можливості повернутися в анексований нею Крим протягом 10 років.

У УВКПЛ ООН нагадали, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, примусове індивідуальне чи масове переселення чи депортація осіб з окупованої території на територію окупуючої держави або на територію будь-якої іншої країни, окупованій чи ні, забороняється, незалежно від мотивів.

РБК-Україна писало, що підконтрольний Росії Київський районний "суд" Сімферополя 12 березня заарештував на два місяці трьох кримських татар, затриманих напередодні за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше повідомляється, що так звані влади "Криму" через коронавірус в Україні закрыли адміністративну кордон з материковою частиною до 1 травня 2020 року.

У МЗС прокоментували візит Путіна до окупованого Криму Кабмін через карантин спростив перетин адмінкордону з Кримом
Новини України Кримдепортация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся