З анексованого Криму за минулий рік депортували майже 200 осіб

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Кількість депортованих зменшилася майже вдвічі

За минулий рік підконтрольні Кремлю кримські "суди" видали накази про депортацію і примусове переміщення, щонайменше,191 людини, які, за російським законодавством, вважаються іноземцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Серед депортованих - 109 громадян України (95 чоловіків та 14 жінок). У той же час відзначається, що ця кількість наказів про депортацію українських громадян більш ніж удвічі менша порівняно з двома попередніми роками.

"Згідно з рішенням судів, більшість жертв депортації або примусового переміщення "незаконно" працювали, не мали сімейних і соціальних зв'язків на півострові, втратили документи, що посвідчують особу, або раніше притягувалися до кримінальної або адміністративної відповідальності", - йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини у Криму

Після видворення кримчанам часто видають заборону на в'їзд до Росії, що фактично позбавляє їх можливості повернутися в анексований нею Крим протягом 10 років.

У УВКПЛ ООН нагадали, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, примусове індивідуальне чи масове переселення чи депортація осіб з окупованої території на територію окупуючої держави або на територію будь-якої іншої країни, окупованій чи ні, забороняється, незалежно від мотивів.

РБК-Україна писало, що підконтрольний Росії Київський районний "суд" Сімферополя 12 березня заарештував на два місяці трьох кримських татар, затриманих напередодні за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше повідомляється, що так звані влади "Криму" через коронавірус в Україні закрыли адміністративну кордон з материковою частиною до 1 травня 2020 року.