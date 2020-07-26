ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Україна, Неділя 26 липня 2020 18:15
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Говорили про виконання домовленостей "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери держав обговорили виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у Парижі.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Під час розмови Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Путін підтримав досягнення домовленості про всеосяжне припинення вогню, яке має початися о 00:01 понеділка, 27 липня.

"Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі", - розповіли у прес-службі.

Президенти також обговорили закон про особливий статус Донбасу, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, а також закон про децентралізацію, який передбачає внесення змін до Конституції України. Про що саме говорили, не уточнюють.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення українських політв'язнів, яких утримують на території Росії та окупованого Криму.

"Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина", - додали в ОП.

Також президенти обговорили деталі взаємодії щодо розмінування Донбасу, розведення сил та засобів та відкриття нових пунктів пропуску на лінії зіткнення, а також забезпечення доступу Червоного Хреста до полонених та безперешкодної діяльності спостерігачів ОБСЄ.

Нагадаємо, опівночі 27 липня на Донбасі починається перемир'я в рамках домовленостей "нормандської четвірки"; українські військові готові давати відсіч у разі провокацій з боку окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся