В Норвегии неизвестный дрон парализовал работу аэропорта, - СМИ

Неизвестные дроны в районе аэропорта обнаружили работники диспетчерского пункта в 20:17 во вторник, 30 сентября. Около 21:50 полиция выехала на вызов и начала поиск пилота, но не смогла его найти.

"Мы наблюдали дрон в воздухе, но не смогли установить пилота, который им управлял. За некоторое время поисков, мы завершили операцию на месте происшествия", - отметил представитель полицейского округа Нурланд Мортен Соренсен.

Кроме того, дроны в запрещенной для полета зоне были замечены возле аэропорта вечером в воскресенье, 28 сентября. Тогда один из самолетов авиакомпании Widerøe был перенаправлен из аэропорта Брьоннейзунд на другой аэродром.

Пресс-секретарь компании Avinor, управляющей норвежскими аэропортами, Каролина Персен отметила, что несмотря на инцидент, последний рейс приземлился по плану. Аэропорт возобновит свою работу утром 1 октября.