Норвегия заказала фрегаты у Британии для защиты от российских угроз на море

Норвегия инвестирует 10 миллиардов фунтов в пять британских фрегатов, чтобы усилить флот в Северной Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министерство обороны Норвегии объявило о подписании масштабного соглашения с Великобританией на приобретение пяти современных военных кораблей стоимостью 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Речь идет о фрегатах типа 26, которые строят в Глазго для противодействия подводным лодкам и укрепления обороны восточного фланга НАТО.

Этот заказ является частью большего плана - формирование в Северной Европе флота из не менее 13 противолодочных кораблей, которые будут работать в тесном взаимодействии союзников.

Министр обороны Великобритании Джон Гили назвал данное соглашение "углублением стратегического партнерства с Норвегией" и подчеркнул: "С Норвегией мы будем вместе обучать, действовать, сдерживать и - при необходимости - бороться".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре в свою очередь отметил, что страна нуждается в новых кораблях, ведь сейчас сталкивается с "самой серьезной ситуацией безопасности со времен Второй мировой войны". Растет также внимание к защите подводных кабелей и критической инфраструктуры на фоне войны России против Украины и ее агрессивных действий в регионе.

Кроме оборонного значения, соглашение имеет и экономический эффект: оно поддержит около 2000 рабочих мест в компании BAE Systems и еще столько же в смежных производствах.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер отметил, что этот контракт "укрепляет национальную безопасность и одновременно создает хорошо оплачиваемые рабочие места от учеников до инженеров".

Что известно о британских фрегатах типа 26

Британские фрегаты типа 26, которые заказала Норвегия, это многофункциональные военные корабли с акцентом на борьбу с подводными лодками (Anti-Submarine Warfare, ASW).

Их разработала компания BAE Systems, строят корабли в Глазго.

Type 26 оснащены мощными системами противолодочной и противовоздушной обороны, способны запускать крылатые ракеты и выполнять длительные миссии в открытом море. На борту предусмотрены ангар и палуба для вертолетов Merlin или Wildcat, а также беспилотников.

Фрегаты отличаются малошумностью, что позволяет эффективно обнаруживать вражеские субмарины, и одновременно имеют универсальное вооружение для различных типов операций НАТО. Подобные корабли уже заказали Австралия и Канада, что подчеркивает их стратегическую ценность.