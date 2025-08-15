Три страны НАТО увеличат присутствие в Черном море из-за угрозы России
Министр обороны Румынии Ионут Мостеану заявил, что его страна, а также Болгария и Турция должны расширить совместную оперативную группу по разминированию Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, в состав миссии планируется добавить патрульные силы для защиты энергетических объектов и торговых путей от потенциальной атаки РФ.
"В ближайшие годы этот проект придется расширить до проекта патрулирования. Мы обсудим это в ближайшем будущем с нашими союзниками", - заявил Мостеану.
Он также добавил, что в ближайшие годы Черное море останется полем битвы для Росии. Поэтому страны должны противостоять, защищая свои интересы.
"Мы должны противостоять (России) и защищать наши интересы, а именно энергетическую инфраструктуру, морскую торговлю и свободу судоходства. Это наши цели, и они будут защищены", - сказал министр.
Также румынский чиновник напомнил о "почти ежедневных" попытках глушить сигналы GPS в Черном море, к чему, вероятно, причастна Россия.
Отметим, что Черное море является важным театром военных действий с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь идет, в том числе о дрейфующих морских минах, которые угрожали поставкам зерна и нефти, в результате чего пострадало несколько коммерческих судов. Так, в 2024 году Румыния, Болгария и Турция сформировали совместную группу для разминирования.
Помимо вышесказанного, Мостеану в интервью Reuters прокомментировал предстоящий саммит между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что встреча приведет к прекращению огня.
"Все ждут прекращения огня, а затем заключение справедливого и и прочного мира с гарантиями безопасности", - резюмировал он.
Напомним, недавно Украина предложила Болгарии присоединиться к инициативе по разминированию Черного моря. По словам главы Минобороны Дениса Шмыгаля, главной целью разминирования является обеспечение беспрепятственного судоходства.
Отметим, что за первые дни операции по разминированию Черного моря было уничтожено шесть мин.