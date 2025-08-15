Три страны НАТО увеличат присутствие в Черном море из-за угрозы России

Министр обороны Румынии Ионут Мостеану заявил, что его страна, а также Болгария и Турция должны расширить совместную оперативную группу по разминированию Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, в состав миссии планируется добавить патрульные силы для защиты энергетических объектов и торговых путей от потенциальной атаки РФ.

"В ближайшие годы этот проект придется расширить до проекта патрулирования. Мы обсудим это в ближайшем будущем с нашими союзниками", - заявил Мостеану.

Он также добавил, что в ближайшие годы Черное море останется полем битвы для Росии. Поэтому страны должны противостоять, защищая свои интересы.

"Мы должны противостоять (России) и защищать наши интересы, а именно энергетическую инфраструктуру, морскую торговлю и свободу судоходства. Это наши цели, и они будут защищены", - сказал министр.

Также румынский чиновник напомнил о "почти ежедневных" попытках глушить сигналы GPS в Черном море, к чему, вероятно, причастна Россия.

Отметим, что Черное море является важным театром военных действий с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь идет, в том числе о дрейфующих морских минах, которые угрожали поставкам зерна и нефти, в результате чего пострадало несколько коммерческих судов. Так, в 2024 году Румыния, Болгария и Турция сформировали совместную группу для разминирования.

Помимо вышесказанного, Мостеану в интервью Reuters прокомментировал предстоящий саммит между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что встреча приведет к прекращению огня.

"Все ждут прекращения огня, а затем заключение справедливого и и прочного мира с гарантиями безопасности", - резюмировал он.