Шмыгаль предложил Болгарии привлечь Украину к инициативе по разминированию Черного моря

Украина предложила Болгарии присоединиться к инициативе по разминированию Черного моря для обеспечения безопасного судоходства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль рассказал, что сегодня, 8 августа, он имел разговор с министром обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Главные темы, которые обсудили министры:

продолжение оборонной поддержки Украины,

безопасность в Черноморском регионе.

"У нас общая цель - безопасное судоходство. Поэтому предложил приобщить Украину к инициативе по разминированию Черного моря с участием Болгарии, Турции и Румынии", - отметил Шмыгаль.

По его словам, он также передал болгарскому коллеге приоритеты Украины по оружию и сектора ОПК, которые Украина может развивать партнерство с Болгарией.

"Заинтересованы в развитии совместных производств, в частности в рамках европейского фонда SAFE. Наши партнеры понимают, что усиление поддержки Украины приблизит справедливый мир", - пояснил министр.

Шмыгаль также поблагодарил коллегу за осуждение российской агрессии и за вклад в укрепление украинской обороноспособности.