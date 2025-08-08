ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шмыгаль предложил Болгарии привлечь Украину к инициативе по разминированию Черного моря

Украина, Пятница 08 августа 2025 14:26
UA EN RU
Шмыгаль предложил Болгарии привлечь Украину к инициативе по разминированию Черного моря Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Карина Левицкая

Украина предложила Болгарии присоединиться к инициативе по разминированию Черного моря для обеспечения безопасного судоходства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль рассказал, что сегодня, 8 августа, он имел разговор с министром обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Главные темы, которые обсудили министры:

  • продолжение оборонной поддержки Украины,
  • безопасность в Черноморском регионе.

"У нас общая цель - безопасное судоходство. Поэтому предложил приобщить Украину к инициативе по разминированию Черного моря с участием Болгарии, Турции и Румынии", - отметил Шмыгаль.

По его словам, он также передал болгарскому коллеге приоритеты Украины по оружию и сектора ОПК, которые Украина может развивать партнерство с Болгарией.

"Заинтересованы в развитии совместных производств, в частности в рамках европейского фонда SAFE. Наши партнеры понимают, что усиление поддержки Украины приблизит справедливый мир", - пояснил министр.

Шмыгаль также поблагодарил коллегу за осуждение российской агрессии и за вклад в укрепление украинской обороноспособности.

Разминирование Черного моря

Напомним, что в январе 2024 года Болгария, Румыния и Турция объединили усилия для создания совместной группы по разминированию в Черном море. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасности судоходства, особенно для экспорта зерна из Украины.

Уже 11 января прошлого года министры обороны трех стран подписали меморандум о взаимопонимании в Стамбуле, чем и продемонстрировали свою приверженность к сотрудничеству в области безопасности Черного моря.

А уже в понедельник, 1 июля, эти страны начали совместную операцию по поиску мин в Черном море.

Заметим, что только за первые дни операции по разминированию Черного моря было уничтожено шесть мин.

Стоит заметить, что в конце прошлого месяца во время шторма на побережье Одесской области вынесло морскую мину, после чего бойцы ВМС ВСУ провели ее контролируемый подрыв.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария Война России против Украины
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине