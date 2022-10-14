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Норвегия закупит артиллерийские боеприпасы для Украины

Иллюстративное фото: Норвегия закупит артиллерийские боеприпасы для Украины (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Норвегия направит около 19 миллионов долларов на закупку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама.

По его словам, на эти деньги планируется закупить около 17 000 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра.

Грам также отметил, что сейчас особенно важно быть едиными в поддержке Украины в ее борьбе против России.

"Помощь обеспечивает стране (Украине - ред.) возможность защищаться от незаконного нападения России. Многие страны вносят свой вклад и будут продолжать это делать. Поэтому очень важно, чтобы мы находились в тесном диалоге с украинскими властями и координировали помощь от Запада", - подчеркнул министр.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Норвегия передаст Украине 160 противотанковых ракет Hellfire, а также пусковые установки и блоки наведения для них.

Также мы писали, что правительство Норвегии предлагает выделить более 200 млн долларов (2 млрд норвежских крон) на обеспечение Украины газом.

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