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Норвегія виділить 180 тисяч доларів на купівлю газу для України

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Норвегія, Понеділок 29 серпня 2022 15:55
Норвегія виділить 180 тисяч доларів на купівлю газу для України Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Норвегії пропонує виділити понад 180 тисяч доларів (2 млрд норвезьких крон) на забезпечення України газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansavisen.

"Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени і взимку", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час нафтового ярмарку ONS-22 в Ставангері.

Зазначається, що коли Стьоре був у Києві в липні, він оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку України до 10 млрд норвезьких крон в 2022 і 2023 роках.

На ярмарці, в який президент України Володимир Зеленський брав участь онлайн, Стере сказав, що два з десяти мільярдів підуть на покупку газу для України в 2022 році.

"Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло в лікарнях і школах України цієї зими, а також надасть більше можливостей для приготування гарячої їжі", - сказав Стьоре.

Раніше повідомлялося, що Норвегія скоротить поставки газу в Європу через ремонти, при цьому деякі роботи будуть відкладені в цьому році.

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