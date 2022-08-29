Норвегія виділить 180 тисяч доларів на купівлю газу для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansavisen .

"Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени і взимку", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час нафтового ярмарку ONS-22 в Ставангері.

Зазначається, що коли Стьоре був у Києві в липні, він оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку України до 10 млрд норвезьких крон в 2022 і 2023 роках.

На ярмарці, в який президент України Володимир Зеленський брав участь онлайн, Стере сказав, що два з десяти мільярдів підуть на покупку газу для України в 2022 році.