Норвегія виділить 180 тисяч доларів на купівлю газу для України
Уряд Норвегії пропонує виділити понад 180 тисяч доларів (2 млрд норвезьких крон) на забезпечення України газом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansavisen.
"Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени і взимку", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час нафтового ярмарку ONS-22 в Ставангері.
Зазначається, що коли Стьоре був у Києві в липні, він оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку України до 10 млрд норвезьких крон в 2022 і 2023 роках.
На ярмарці, в який президент України Володимир Зеленський брав участь онлайн, Стере сказав, що два з десяти мільярдів підуть на покупку газу для України в 2022 році.
"Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло в лікарнях і школах України цієї зими, а також надасть більше можливостей для приготування гарячої їжі", - сказав Стьоре.
Раніше повідомлялося, що Норвегія скоротить поставки газу в Європу через ремонти, при цьому деякі роботи будуть відкладені в цьому році.
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