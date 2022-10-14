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Норвегія закупить артилерійські боєприпаси для України

Ілюстративне фото: Норвегія закупить артилерійські боєприпаси для України (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Норвегія спрямує близько 19 мільйонів доларів на закупівлю артилерійських боєприпасів для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама.

За його словами, на ці гроші планується закупити близько 17 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 та 152 міліметри.

Грам також зазначив, що наразі особливо важливо бути єдиними у підтримці України в її боротьбі проти Росії.

"Допомога забезпечує країні (Україні - ред.) можливість захищатися від незаконного нападу Росії. Багато країн роблять свій внесок і продовжуватимуть це робити. Тому дуже важливо, щоб ми перебували в тісному діалозі з українською владою і координували допомогу від Заходу", - наголосив міністр.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Норвегія передасть Україні 160 протитанкових ракет Hellfire, а також пускові установки та блоки наведення для них.

Також ми писали, що уряд Норвегії пропонує виділити понад 200 млн доларів (2 млрд норвезьких крон) на забезпечення України газом.

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