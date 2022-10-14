Норвегія закупить артилерійські боєприпаси для України

За його словами, на ці гроші планується закупити близько 17 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 та 152 міліметри.

Грам також зазначив, що наразі особливо важливо бути єдиними у підтримці України в її боротьбі проти Росії.

"Допомога забезпечує країні (Україні - ред.) можливість захищатися від незаконного нападу Росії. Багато країн роблять свій внесок і продовжуватимуть це робити. Тому дуже важливо, щоб ми перебували в тісному діалозі з українською владою і координували допомогу від Заходу", - наголосив міністр.