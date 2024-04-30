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Норвегия выделила дополнительные 600 млн долларов на помощь Украине

Осло, Вторник 30 апреля 2024 22:05
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Норвегия выделила дополнительные 600 млн долларов на помощь Украине Фото: Йонас Гар Стере, премьер Норвегии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Норвегии в 2024 году дополнительно направит 600 млн долларов на усиление украинской противовоздушной обороны и гуманитарную помощь.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG и президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Как пишет издание, норвежский парламент сегодня, 30 апреля, поддержал увеличение помощи Украине в 2024 году.

Позже премьер Норвегии уточнил, что для помощи украинскому государству будет предусмотрено еще 7 млрд норвежских крон (более 600 млн долларов).

"Ситуация в Украине более серьезная и более неопределенная", - заявил премьер.

Он также допустил, что Норвегия может увеличить программу Нансена, в рамках которой на помощь Украине выделили 75 млрд норвежских крон (почти 7 млрд долларов) на пять лет.

Реакция Зеленского

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на решение Норвегии и поблагодарил норвежского премьера.

"Я ценю, что большая часть этих средств будет использована для укрепления противовоздушной обороны Украины, что является нашим главным приоритетом в защите жизней. Мы ценим неизменную поддержку Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность поддержать нас в самое критическое время", - написал Зеленский.

Усиление ПВО Украины

Напомним, Украина находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. На этом фоне украинские дипломаты уже неоднократно призывали союзников предоставить дополнительные системы ПВО.

В частности, основным приоритетом в просьбах являются системы Patriot, поскольку они способны уничтожать баллистические ракеты.

Украина рассчитывает получить по меньшей мере семь таких батарей. Пока союзники анонсировали только передачу одной - помощь решила оказать Германия.

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