Норвегия выделила дополнительные 600 млн долларов на помощь Украине

Правительство Норвегии в 2024 году дополнительно направит 600 млн долларов на усиление украинской противовоздушной обороны и гуманитарную помощь.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG и президента Украины Владимира Зеленского в Twitter .

Как пишет издание, норвежский парламент сегодня, 30 апреля, поддержал увеличение помощи Украине в 2024 году.

Позже премьер Норвегии уточнил, что для помощи украинскому государству будет предусмотрено еще 7 млрд норвежских крон (более 600 млн долларов).

"Ситуация в Украине более серьезная и более неопределенная", - заявил премьер.

Он также допустил, что Норвегия может увеличить программу Нансена, в рамках которой на помощь Украине выделили 75 млрд норвежских крон (почти 7 млрд долларов) на пять лет.

Реакция Зеленского

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на решение Норвегии и поблагодарил норвежского премьера.

"Я ценю, что большая часть этих средств будет использована для укрепления противовоздушной обороны Украины, что является нашим главным приоритетом в защите жизней. Мы ценим неизменную поддержку Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность поддержать нас в самое критическое время", - написал Зеленский.