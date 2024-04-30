Норвегія виділила додаткові 600 млн доларів на допомогу Україні

Уряд Норвегії у 2024 році додатково спрямує 600 млн доларів на посилення української протиповітряної оборони та гуманітарну допомогу.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG та президента України Володимира Зеленського у Twitter .

Як пише видання, норвезький парламент сьогодні, 30 квітня, підтримав збільшення допомоги Україні у 2024 році.

Пізніше прем'єр Норвегії уточнив, що для допомоги українській державі буде передбачено ще 7 млрд норвезьких крон (понад 600 млн доларів).

"Ситуація в Україні більш серйозна і невизначена", - заявив прем'єр.

Він також допустив, що Норвегія може збільшити програму Нансена, в рамках якої на допомогу Україні виділили 75 млрд норвезьких крон (майже 7 млрд доларів) на п'ять років.

Реакція Зеленського

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже відреагував на рішення Норвегії та подякував норвезькому прем'єру.

"Я ціную, що більша частина цих коштів буде використана для зміцнення протиповітряної оборони України, що є нашим головним пріоритетом у захисті життів. Ми цінуємо незмінну підтримку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб та готовність підтримати нас у найкритичніший час", - написав Зеленський.