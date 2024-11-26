Норвегия планирует выделить 2,7 млрд долларов на помощь Украине в 2025 году

Норвегия хочет увеличить финансирование помощи Украине в следующем году. Власти страны планируют выделить 30 млрд норвежских крон (2,7 млрд долларов).
Об этом заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, правительство заложит 30 млрд норвежских крон (2,7 млрд долларов) на помощь Украине в проект госбюджета на 2025 год.
Стоит заметить, что ранее в проекте госбюджета расходы на помощь Украине хотели сократить до 15 млрд норвежских крон (1,36 млрд долларов). Это при том, что в 2024 году на поддержку украинцев выделяли 27 млрд норвежских крон (2,44 млрд долларов).
После этого оппозиционные партии резко критиковали такое решение. А Консервативная партия предложила потратить в следующем году 45 млрд норвежских крон (более 4 млрд долларов).
Напомним, Норвегия передает Украине военную помощь с начала полномасштабного вторжения россиян.
Она стала одной из немногих стран, которые решили предоставить украинским пилотам истребители F-16. Планируется, что шесть норвежских F-16 Украина получит до конца года.
Также Норвегия решила присоединиться к инициативе Дании, которая предусматривает прямые инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
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