Норвегия планирует выделить 2,7 млрд долларов на помощь Украине в 2025 году

По его словам, правительство заложит 30 млрд норвежских крон (2,7 млрд долларов) на помощь Украине в проект госбюджета на 2025 год.

Стоит заметить, что ранее в проекте госбюджета расходы на помощь Украине хотели сократить до 15 млрд норвежских крон (1,36 млрд долларов). Это при том, что в 2024 году на поддержку украинцев выделяли 27 млрд норвежских крон (2,44 млрд долларов).

После этого оппозиционные партии резко критиковали такое решение. А Консервативная партия предложила потратить в следующем году 45 млрд норвежских крон (более 4 млрд долларов).