Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки Украины: о чем речь

Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки Украины. Это предусматривает прямое финансирование производства в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова.

По словам Умерова, во время визита в Осло он договорился с главой норвежского правительства Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом о привлечении Норвегии к "датскому формату" поддержки. Это, в свою очередь, позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для Сил обороны.

Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины и его норвежский коллега Арильд Грамм (acebook.com/rustemumerov.ua)

"Кроме того, обсудили новый формат сотрудничества - "норвежскую модель". Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали позже", - добавил он.

Помощь Норвегии Украине

Норвегия активно поддерживает Украину во время полномасштабной войны, направляя значительные ресурсы на гуманитарную, военную и финансовую помощь. Осло осудило российскую агрессию с первых дней и присоединилось к международным санкциям против России. Страна стала одним из лидеров среди государств, которые оказывают существенную поддержку Украине.

На военном уровне Норвегия передает Украине вооружение, боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другую технику. Важным элементом помощи является обучение украинских военных, которое осуществляется в рамках международных программ. Кроме того, Норвегия предоставляет значительную финансовую помощь для восстановления инфраструктуры, поддержки экономики и решения гуманитарных проблем, вызванных войной.

В конце октября директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко заявил, что Норвегия готовит для Украины новый пакет помощи на 500 млн евро, который будет включать истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.