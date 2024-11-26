Норвегія планує виділити 2,7 млрд доларів на допомогу Україні у 2025 році

За його словами, уряд закладе 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів) на допомогу Україні у проект держбюджету на 2025 рік.

Варто зауважити, що раніше у проекті держбюджету витрати на допомогу Україні хотіли скоротити до 15 млрд норвезьких крон (1,36 млрд доларів). Це при тому, що у 2024 році на підтримку українців виділяли 27 млрд норвезьких крон (2,44 млрд доларів).

Після цього опозиційні партії почали різко критикувати таке рішення. А Консервативна партія запропонувала витратити наступного року 45 млрд норвезьких крон (понад 4 млрд доларів).