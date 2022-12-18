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Норвегия перестала выдавать визы россиянам с приглашениями, - СМИ

Фото: Норвегия перестала выдавать визы россиянам с приглашениями (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Граждане России не могут получить визу Норвегии, даже если их приглашают в страну местные организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barents Observer.

Как отмечает издание, за несколько месяцев норвежские компании не смогли организовать ни одной поездки для россиян по приглашению. Первой проблемой заключается в получении визы, поскольку невозможно получить слот в визовом центре.

"Даже если человек каким-то образом прошел этот этап, в итоге он все равно получит отказ", - приводит издание слова представительницы норвежского арт-пространства Terminal B, которое хотело пригласить на собственное мероприятие российских художников.

По ее словам, причиной отказа в предоставлении визы гражданам РФ являются опасения Норвегии, что они не вернутся домой.

В издании добавляют, что в сентябре в визах отказали участникам российско-норвежского проекта помощи онкобольным. Волонтерам и пациентам заявили, что у них "недостаточно связей для возвращения" в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что более тысячи россиян не пустили на территорию Литвы и Латвии из-за ограничений, введенных после вторжения РФ в Украину.

Также мы писали, что Италия усложнила выдачу виз гражданам России.

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