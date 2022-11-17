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Только с новыми паспортами. В Италии усложнили выдачу виз россиянам

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Четверг 17 ноября 2022 12:03
Только с новыми паспортами. В Италии усложнили выдачу виз россиянам Фото: Туристы в Италии, Милан (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Италия усложняет выдачу виз российским туристам – заявления больше не будут принимать у владельцев 5-летних биометрических паспортов старого образца.

По новым правилам, с 15 декабря подать заявление на получение шенгенской визы в Италию можно будет только при наличии паспорта, который выдается на 10 лет, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на данные визовых центров Италии в России.

"Согласно новому распоряжению Генерального консульства Италии, российские загранпаспорта старого образца, выданные на 5 лет, могут быть поданы до 14.12.22 включительно. С 15.12.22 к рассмотрению от граждан РФ будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 10 лет", - отмечается на сайте визового центра.

Новые правила должны были вступить в силу с 15 ноября, сообщают российские СМИ, но дату перенесли на месяц.

Нововведение касается туристов, которые путешествуют самостоятельно и тех, кто отправляется в тур группой. Об изменении правил приема документов на визу уведомление получили и российские операторы, хотя причины им не назвавали.

Только с новыми паспортами. В Италии усложнили выдачу виз россиянамФото: Туристы в Пизе, Италия (unsplash.com/op23)

Представители туристических компаний РФ называют решение итальянских дипломатов "неожиданным", ведь этой зимой остается категория туристов, которые планируют отправиться на новогодние праздники в Европу, а также провести отпуск на европейских горнолыжных курортах.

Напомним, мы писали, что туристы из РФ не смогут попасть в Чехию с визами ЕС.

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