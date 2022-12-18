Норвегія перестала видавати візи росіянам із запрошеннями, - ЗМІ

Як зазначає видання, за кілька місяців норвезькі компанії не змогли організувати жодної поїздки для росіян на запрошення. Першою проблемою є отримання візи, оскільки неможливо отримати слот у візовому центрі.

"Навіть якщо людина якимось чином пройшла цей етап, у результаті вона все одно отримає відмову", - наводить видання слова представниці норвезького арт-простору Terminal B, яке хотіло запросити на власний захід російських художників.

За її словами, причиною відмови у наданні візи громадянам РФ є побоювання Норвегії, що вони не повернуться додому.

У виданні додають, що у вересні у візах відмовили учасникам російсько-норвезького проекту допомоги онкохворим. Волонтерам та пацієнтам заявили, що у них "недостатньо зв'язків для повернення" до РФ.