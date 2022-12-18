ua ru
Вс, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия перестала выдавать визы россиянам с приглашениями, - СМИ

Новина українською →
Воскресенье 18 декабря 2022 19:48
Норвегия перестала выдавать визы россиянам с приглашениями, - СМИ Фото: Норвегия перестала выдавать визы россиянам с приглашениями (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Граждане России не могут получить визу Норвегии, даже если их приглашают в страну местные организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barents Observer.

Как отмечает издание, за несколько месяцев норвежские компании не смогли организовать ни одной поездки для россиян по приглашению. Первой проблемой заключается в получении визы, поскольку невозможно получить слот в визовом центре.

"Даже если человек каким-то образом прошел этот этап, в итоге он все равно получит отказ", - приводит издание слова представительницы норвежского арт-пространства Terminal B, которое хотело пригласить на собственное мероприятие российских художников.

По ее словам, причиной отказа в предоставлении визы гражданам РФ являются опасения Норвегии, что они не вернутся домой.

В издании добавляют, что в сентябре в визах отказали участникам российско-норвежского проекта помощи онкобольным. Волонтерам и пациентам заявили, что у них "недостаточно связей для возвращения" в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что более тысячи россиян не пустили на территорию Литвы и Латвии из-за ограничений, введенных после вторжения РФ в Украину.

Также мы писали, что Италия усложнила выдачу виз гражданам России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Норвегия
NEWS
Сколько нужно времени? В ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов
Сколько нужно времени? В ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах