Норвегия перестала выдавать визы россиянам с приглашениями, - СМИ

Граждане России не могут получить визу Норвегии, даже если их приглашают в страну местные организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barents Observer .

Как отмечает издание, за несколько месяцев норвежские компании не смогли организовать ни одной поездки для россиян по приглашению. Первой проблемой заключается в получении визы, поскольку невозможно получить слот в визовом центре.

"Даже если человек каким-то образом прошел этот этап, в итоге он все равно получит отказ", - приводит издание слова представительницы норвежского арт-пространства Terminal B, которое хотело пригласить на собственное мероприятие российских художников.

По ее словам, причиной отказа в предоставлении визы гражданам РФ являются опасения Норвегии, что они не вернутся домой.

В издании добавляют, что в сентябре в визах отказали участникам российско-норвежского проекта помощи онкобольным. Волонтерам и пациентам заявили, что у них "недостаточно связей для возвращения" в РФ.