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Норвегія перестала видавати візи росіянам із запрошеннями, - ЗМІ

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 19:48
Норвегія перестала видавати візи росіянам із запрошеннями, - ЗМІ Фото: Норвегія перестала видавати візи росіянам із запрошеннями (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадяни Росії не можуть одержати візу Норвегії, навіть якщо їх запрошують до країни місцеві організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barents Observer.

Як зазначає видання, за кілька місяців норвезькі компанії не змогли організувати жодної поїздки для росіян на запрошення. Першою проблемою є отримання візи, оскільки неможливо отримати слот у візовому центрі.

"Навіть якщо людина якимось чином пройшла цей етап, у результаті вона все одно отримає відмову", - наводить видання слова представниці норвезького арт-простору Terminal B, яке хотіло запросити на власний захід російських художників.

За її словами, причиною відмови у наданні візи громадянам РФ є побоювання Норвегії, що вони не повернуться додому.

У виданні додають, що у вересні у візах відмовили учасникам російсько-норвезького проекту допомоги онкохворим. Волонтерам та пацієнтам заявили, що у них "недостатньо зв'язків для повернення" до РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що більше тисячі росіян не пустили на територію Литви та Латвії через обмеження, введені після вторгнення РФ в Україну.

Також ми писали, що Італія ускладнила видачу віз громадянам Росії.

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