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Норвегія передасть Україні винищувачі F-16, - ЗМІ

Норвегія, Четвер 24 серпня 2023 13:00
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Норвегія передасть Україні винищувачі F-16, - ЗМІ Фото: Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16, кількість наразі невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

За даними телеканалу, який посилається на джерела, Норвегія вирішила подарувати Україні F-16, але кількість не уточнюється. Загалом країна має на озброєнні 57 таких винищувачів

Таким чином Норвегія стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16.

F-16 для України

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Зазначимо, що Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.

Раніше Ігнат повідомляв, що Україні необхідно близько 128 літаків для отримання переваги в небі та заміни старого авіапарку.

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