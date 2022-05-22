Норвегія має розділити свій прибуток від експорту енергоресурсів з Україною, - Моравецький

Влада Норвегії має спрямувати свій прибуток від експорту газу та нафти на фінансову допомогу Україні, яка перебуватиме у стані війни.

Як передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.