Норвегия должна разделить свою прибыль от экспорта энергоресурсов с Украиной, - Моравецкий

Власти Норвегии должны направить часть своей прибыль от экспорта газа и нефти на финансовую помощь Украине, которая находитися в состоянии войны.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.