Самый удивительный космический эксперимент США: зачем орбиту Земли засыпали иглами

Более 60 лет назад США реализовали один из самых удивительных космических экспериментов в истории. Чтобы обеспечить надежную военную связь, на орбиту вывели сотни миллионов медных игл, которые должны были образовать искусственный слой для отражения радиосигналов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет NASA .

Во времена Холодной войны правительство США искало надежные пути дальней связи, которые бы не зависели от подводных кабелей или природной ионосферы, уязвимой к ядерным взрывам.

Для решения этой проблемы ВВС США в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом (MIT) положили начало проекту West Ford.

На орбиту были выведены сотни миллионов микроскопических медных диполей, призванных образовать искусственный слой для отражения радиосигналов. Это и создало одно из первых больших скоплений космического мусора в истории.

История запуска и концепция искусственной ионосферы

Создавать искусственную ионосферу решили с помощью медных дипольных игл, которые должны были рассеяться по орбите и образовать облако для отражения радиоволн.

Первая попытка запуска в 1961 году оказалась неудачной, однако в мае 1963 с помощью диспергатора на основе нафталинового геля на орбиту удалось вывести от 120 до 215 миллионов медных игл.

Размер игл в соотношении к почтовой марке того времени (фото: NASA)

Основные этапы реализации и технические параметры

Передача данных: исследователи успешно продемонстрировали работоспособность системы, передав голос, текст и данные между станциями Миллстоун-Хилл в Массачусетсе и Кэмп-Паркс в Калифорнии.

Сложность сигнала: по словам доктора Дональда Маклеллана из Лаборатории Линкольна при MIT, принятый сигнал имел значительные искажения по частоте и времени из-за разницы в орбитальных скоростях и положениях игл.

Критика и риски : астрономы предостерегали о препятствиях для наблюдений, а спутниковые операторы - о риске столкновений с иглами.

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Система запуска West Ford (фото: NASA)

Доля медного кольца и современное состояние на орбите

Предполагалось, что под действием солнечного излучения иглы скоро сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере. Большая часть из них действительно сгорела, однако значительное количество игл слиплось в сгустки.

Из-за большей массы эти образования не сошли с орбиты так быстро, как отдельные элементы. По данным NASA, даже спустя десятилетия десятки подобных сгустков продолжают находиться на околоземной орбите и (часть - на высотах более 2 000 км).

С появлением первых полноценных спутников связи потребность в искусственной ионосфере отпала, однако обломки проекта West Ford все еще остаются памяткой ранней космической эры.