Нормандський виклик: як у Зеленського планують почати переговори по Донбасу

Після недовгого перемир'я на Донбасі загинуло шестеро українських військових. Зокрема, минулого тижня, порушивши режим тиші, бойовики двічі обстріляли українські позиції в зоні ООС, вбивши чотирьох солдатів. Про перемир'я сторони у Мінську домовилися менше місяця тому. Але і ця домовленість, так само як і всі попередні, була порушена вже через кілька днів.

Реагуючи на загибель військових, президент Володимир Зеленський закликав президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Росії Володимира Путіна як можна швидше зустрітися і відновити переговори у форматі нормандському. У Парижі ініціативу Зеленського підтримали, тоді як у Берліні висловилися більш стримано, відзначивши "важливість" і "готовність до активізації" нормандського формату.

На наступний день після обстрілу українських позицій і смерті військовослужбовців Зеленський подзвонив Путіну, попросивши вплинути на бойовиків, які воюють на Донбасі. Путін у звичній російській стороні риториці зажадав "виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу" та надати так званим "ДНР і ЛНР" особливий статус.

Виходячи з заяви Офісу президента України, Зеленський і Путін узгодили проведення нормандської зустрічі, на якій будуть підписані нові документи, що стосуються ситуації на Сході.

Восени вирішать

Лідери країн так званої "нормандської четвірки" – Україна, Росія, Франція і Німеччина, не зустрічалися в такому форматі вже майже три роки. Останнє спільне зібрання на рівні глав держав пройшло в жовтні 2016 року. А на початку минулого року була зустріч керівників МЗС.

Остання зустріч країн нормандського формату на рівні зовнішньополітичних радників пройшла 12 липня. На ній сторони погодили початок "хлібного" перемир'я на Донбасі і обмін полоненими. На початку серпня, до загострення на Донбасі, Зеленський анонсував, що наступна зустріч – вже на рівні міністерств закордонних справ країн – може відбутися у кінці серпня. Після чого, як очікували в Офісі президента, відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки". Але поки ці плани видаються малореалістичними.

"Справа у тому, що зустріч лідерів – це финализирующий момент. Для того, щоб вона відбулася, потрібно провести зустріч на рівні політичних директорів, міністрів закордонних справ, лідерів урядів, – пояснює РБК-Україна представник України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний. – У кожного з них є своя функція в цьому процесі".

З урахуванням того, що новий склад уряду, ні новий глава МЗС ще не призначено, раніше вересня зустрічі на рівні лідерів "нормандської четвірки" чекати не варто, вважає дипломат.

Питання дати впирається в реалізацію двох протилежних підходів, говорить новообраний депутат від "Слуги народу" і кандидат на голову парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко. "Підхід Зеленського намір досягти прогресу в переговорах і підхід Путіна, який не розуміє, навіщо йому цей прогрес, але змушений реагувати. Це дипломатичне перетягування канатів може тривати ще деякий час", – упевнений дипломат.

Але навіть якщо найближчим часом зустріч у нормандському форматі відбудеться, вона навряд чи вирізняється особливим успіхом у порівнянні з усіма попередніми, вважає співрозмовник. "Поки що нічого суттєвого не сталося, щоб очікувати, що Росія змінить свою позицію чи що Україна поступиться, пішовши на поводу у Росії", – пояснив Яременко.

У той же час екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко вважає, що поки Росія не отримає ясності від нового президента, його фракції в парламенті та нового глави МЗС про їх бачення щодо реалізації політичної частини мінських угод, напевно вона не погодитися на зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".

Гра на перспективу

Консультації по нормандскому формату у зв'язку з ескалацією ситуації на Донбасі планують провести представники США, Німеччини та Франції. Як заявив представник США Курт Волкер, консультації відбудуться на поточному тижні.

США, як відомо, не є учасником переговорів. Але ще в ході президентської кампанії Зеленський говорив про те, що, можливо, є сенс розширити список країн нормандського формату, додавши в переговори Штати та велику Британію. Не так давно, коментуючи відбувся телеміст між Україною і Росією, Зеленський заявляв, що готовий говорити з президентом Росії, але компанію в цій розмові їм повинні скласти лідери Франції, Німеччини, Великобританії і США.

Пізніше заступник голови ВП та імовірний претендент на посаду глави МЗС Вадим Пристайко прояснив, що Україна офіційно не запрошувала США і Великобританії приєднатися до нормандскому формату. Для його розширення потрібно як мінімум згода всіх чотирьох країн. Але в Росії заявили, що не бачать у цьому доцільності. У МЗС Франції на можливість залучення інших країн до нормандскому формату також дивляться без особливого ентузіазму, зазначивши, що це питання "не стоїть на порядку денному".

Розширення нормандського формату бажано і можливо, вважає Роман Безсмертний. Інша справа, коли це може статися. "Думаю, є певний політичний календар не тільки в України, але і в тих країнах, які можуть бути залучені. І в залежності від того, як цей політичний календар буде змінюватися, будуть прийматися рішення цими країнами", – сказав дипломат.

Екс-міністр Грищенко, навпаки, можливість розширити нормандський формат розцінює як нереалістичну. Великобританія зайнята Brexit і малоймовірно, що вона стане вплутуватися в переговорний процес навколо конфлікту України і Росії, вважає співрозмовник.

"Ніякого апетиту до цього у неї не спостерігається. З американської сторони також вже неодноразово надходили заяви, в тому числі від Волкера, що США не бачать в цьому ніякої додаткової вартості. Навіть якщо б вони погодилися на розширення формату, є третій фактор – позиція Росії, звідти поки що немає жодних повідомлень про бажання залучити інших гравців", – прокоментував РБК-Україна Грищенко.

У тому, що найближчим часом в переговорній "четвірці" можуть з'явитися нові учасники, сумнівається і Яременко. Пропозиція Зеленського розширити нормандський формат – це, скоріше, "дипломатична і дуже правильна гра", вважає дипломат. Адже, запускаючи ці ідеї, в Офісі президента спостерігають за реакцією учасників нормандського формату, міжнародних партнерів та моделюють свої подальші кроки.

"Зеленський турбує учасників переговорного процесу новими ідеями, змушуючи їх реагувати, обговорювати і відповідати, щоб не виглядати стороною, яка блокує мирний процес. Насправді залучення США піднімалося і раніше. Але є країни, які цього не хочуть і, очевидно, що цього не відбудеться найближчим часом. При цьому Україні необхідно шукати будь-які формати, які допоможуть досягти хоча б перемир'я, якщо не світу", – сказав Яременко.

Є ще один важливий нюанс. Поки Путін всіляко заперечує участь і присутність російських військ на частині української території, трактуючи конфлікт на Донбасі як внутрішньоукраїнський, завдання по досягненню миру на Сході бачиться тупиковою.

Саме тому Україні потрібно, насамперед, говорити про стабільне перемир'я і припинення вогню, міркує Яременко. "Встановити перемир'я – це реалістичне завдання, оскільки переговори про мир ускладнені, по-перше, небажанням Росії визнавати себе учасником конфлікту. По-друге, існуванням мінських домовленостей. Адже вже є розроблений план про світ і європейські партнери на якомусь етапі можуть сказати: "А що вам ще потрібно? Виконуйте те, про що домовлено", – пояснює дипломат.

Українська сторона зобов'язана постійно наполягати на припинення вогню, відведення військ, повернення військовополонених, демонструючи готовність виконувати мінські угоди по частині безпеки. І якщо Росія не піде на ці кроки, то Україна зможе сказати, що мінські домовленості не спрацювали і закликати партнерів шукати інший спосіб переговорів про мир, говорить Яременко.

"Це правильна лінія поведінки, і якщо Україні вистачить наполегливості, то через кілька місяців вона цілком може сформувати ситуацію, при якій думка про те, що потрібно шукати щось інше, стане очевидним. І при цьому Україну не будуть звинувачувати у зриві мінських угод", – резюмував дипломат.