Нормандський виклик: як у Зеленського планують почати переговори по Донбасу

Після недовгого перемир'я на Донбасі загинуло шестеро українських військових. Зокрема, минулого тижня, порушивши режим тиші, бойовики двічі обстріляли українські позиції в зоні ООС, вбивши чотирьох солдатів. Про перемир'я сторони у Мінську домовилися менше місяця тому. Але і ця домовленість, так само як і всі попередні, була порушена вже через кілька днів.
Реагуючи на загибель військових, президент Володимир Зеленський закликав президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Росії Володимира Путіна як можна швидше зустрітися і відновити переговори у форматі нормандському. У Парижі ініціативу Зеленського підтримали, тоді як у Берліні висловилися більш стримано, відзначивши "важливість" і "готовність до активізації" нормандського формату.
На наступний день після обстрілу українських позицій і смерті військовослужбовців Зеленський подзвонив Путіну, попросивши вплинути на бойовиків, які воюють на Донбасі. Путін у звичній російській стороні риториці зажадав "виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу" та надати так званим "ДНР і ЛНР" особливий статус.
Виходячи з заяви Офісу президента України, Зеленський і Путін узгодили проведення нормандської зустрічі, на якій будуть підписані нові документи, що стосуються ситуації на Сході.
Лідери країн так званої "нормандської четвірки" – Україна, Росія, Франція і Німеччина, не зустрічалися в такому форматі вже майже три роки. Останнє спільне зібрання на рівні глав держав пройшло в жовтні 2016 року. А на початку минулого року була зустріч керівників МЗС.
Остання зустріч країн нормандського формату на рівні зовнішньополітичних радників пройшла 12 липня. На ній сторони погодили початок "хлібного" перемир'я на Донбасі і обмін полоненими. На початку серпня, до загострення на Донбасі, Зеленський анонсував, що наступна зустріч – вже на рівні міністерств закордонних справ країн – може відбутися у кінці серпня. Після чого, як очікували в Офісі президента, відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки". Але поки ці плани видаються малореалістичними.
"Справа у тому, що зустріч лідерів – це финализирующий момент. Для того, щоб вона відбулася, потрібно провести зустріч на рівні політичних директорів, міністрів закордонних справ, лідерів урядів, – пояснює РБК-Україна представник України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний. – У кожного з них є своя функція в цьому процесі".
З урахуванням того, що новий склад уряду, ні новий глава МЗС ще не призначено, раніше вересня зустрічі на рівні лідерів "нормандської четвірки" чекати не варто, вважає дипломат.
Питання дати впирається в реалізацію двох протилежних підходів, говорить новообраний депутат від "Слуги народу" і кандидат на голову парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко. "Підхід Зеленського намір досягти прогресу в переговорах і підхід Путіна, який не розуміє, навіщо йому цей прогрес, але змушений реагувати. Це дипломатичне перетягування канатів може тривати ще деякий час", – упевнений дипломат.
Але навіть якщо найближчим часом зустріч у нормандському форматі відбудеться, вона навряд чи вирізняється особливим успіхом у порівнянні з усіма попередніми, вважає співрозмовник. "Поки що нічого суттєвого не сталося, щоб очікувати, що Росія змінить свою позицію чи що Україна поступиться, пішовши на поводу у Росії", – пояснив Яременко.
У той же час екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко вважає, що поки Росія не отримає ясності від нового президента, його фракції в парламенті та нового глави МЗС про їх бачення щодо реалізації політичної частини мінських угод, напевно вона не погодитися на зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
Консультації по нормандскому формату у зв'язку з ескалацією ситуації на Донбасі планують провести представники США, Німеччини та Франції. Як заявив представник США Курт Волкер, консультації відбудуться на поточному тижні.
США, як відомо, не є учасником переговорів. Але ще в ході президентської кампанії Зеленський говорив про те, що, можливо, є сенс розширити список країн нормандського формату, додавши в переговори Штати та велику Британію. Не так давно, коментуючи відбувся телеміст між Україною і Росією, Зеленський заявляв, що готовий говорити з президентом Росії, але компанію в цій розмові їм повинні скласти лідери Франції, Німеччини, Великобританії і США.
Пізніше заступник голови ВП та імовірний претендент на посаду глави МЗС Вадим Пристайко прояснив, що Україна офіційно не запрошувала США і Великобританії приєднатися до нормандскому формату. Для його розширення потрібно як мінімум згода всіх чотирьох країн. Але в Росії заявили, що не бачать у цьому доцільності. У МЗС Франції на можливість залучення інших країн до нормандскому формату також дивляться без особливого ентузіазму, зазначивши, що це питання "не стоїть на порядку денному".
Розширення нормандського формату бажано і можливо, вважає Роман Безсмертний. Інша справа, коли це може статися. "Думаю, є певний політичний календар не тільки в України, але і в тих країнах, які можуть бути залучені. І в залежності від того, як цей політичний календар буде змінюватися, будуть прийматися рішення цими країнами", – сказав дипломат.
Екс-міністр Грищенко, навпаки, можливість розширити нормандський формат розцінює як нереалістичну. Великобританія зайнята Brexit і малоймовірно, що вона стане вплутуватися в переговорний процес навколо конфлікту України і Росії, вважає співрозмовник.
"Ніякого апетиту до цього у неї не спостерігається. З американської сторони також вже неодноразово надходили заяви, в тому числі від Волкера, що США не бачать в цьому ніякої додаткової вартості. Навіть якщо б вони погодилися на розширення формату, є третій фактор – позиція Росії, звідти поки що немає жодних повідомлень про бажання залучити інших гравців", – прокоментував РБК-Україна Грищенко.
У тому, що найближчим часом в переговорній "четвірці" можуть з'явитися нові учасники, сумнівається і Яременко. Пропозиція Зеленського розширити нормандський формат – це, скоріше, "дипломатична і дуже правильна гра", вважає дипломат. Адже, запускаючи ці ідеї, в Офісі президента спостерігають за реакцією учасників нормандського формату, міжнародних партнерів та моделюють свої подальші кроки.
"Зеленський турбує учасників переговорного процесу новими ідеями, змушуючи їх реагувати, обговорювати і відповідати, щоб не виглядати стороною, яка блокує мирний процес. Насправді залучення США піднімалося і раніше. Але є країни, які цього не хочуть і, очевидно, що цього не відбудеться найближчим часом. При цьому Україні необхідно шукати будь-які формати, які допоможуть досягти хоча б перемир'я, якщо не світу", – сказав Яременко.
Є ще один важливий нюанс. Поки Путін всіляко заперечує участь і присутність російських військ на частині української території, трактуючи конфлікт на Донбасі як внутрішньоукраїнський, завдання по досягненню миру на Сході бачиться тупиковою.
Саме тому Україні потрібно, насамперед, говорити про стабільне перемир'я і припинення вогню, міркує Яременко. "Встановити перемир'я – це реалістичне завдання, оскільки переговори про мир ускладнені, по-перше, небажанням Росії визнавати себе учасником конфлікту. По-друге, існуванням мінських домовленостей. Адже вже є розроблений план про світ і європейські партнери на якомусь етапі можуть сказати: "А що вам ще потрібно? Виконуйте те, про що домовлено", – пояснює дипломат.
Українська сторона зобов'язана постійно наполягати на припинення вогню, відведення військ, повернення військовополонених, демонструючи готовність виконувати мінські угоди по частині безпеки. І якщо Росія не піде на ці кроки, то Україна зможе сказати, що мінські домовленості не спрацювали і закликати партнерів шукати інший спосіб переговорів про мир, говорить Яременко.
"Це правильна лінія поведінки, і якщо Україні вистачить наполегливості, то через кілька місяців вона цілком може сформувати ситуацію, при якій думка про те, що потрібно шукати щось інше, стане очевидним. І при цьому Україну не будуть звинувачувати у зриві мінських угод", – резюмував дипломат.