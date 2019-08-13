Нормандский вызов: как у Зеленского планируют начать переговоры по Донбассу

После недолгого перемирия на Донбассе погибло шестеро украинских военных. В частности, на прошлой неделе, нарушив режим тишины, боевики дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС, убив четырех солдат. О перемирии стороны в Минске договорились менее месяца назад. Но и эта договоренность, равно как все предыдущие, была нарушена уже несколько дней спустя.

Реагируя на гибель военных, президент Владимир Зеленский призвал президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина как можно скорее встретиться и возобновить переговоры в нормандском формате. В Париже инициативу Зеленского поддержали, тогда как в Берлине высказались более сдержанно, отметив "важность" и "готовность к активизации" нормандского формата.

На следующий день после обстрела украинских позиций и смерти военнослужащих Зеленский позвонил Путину, попросив повлиять на боевиков, воюющих на Донбассе. Путин в привычной российской стороне риторике потребовал "исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса" и предоставить так называемым "ДНР и ЛНР" особый статус.

Исходя из заявления Офиса президента Украины, Зеленский и Путин согласовали проведение нормандской встречи, на которой будут подписаны новые документы, касающиеся ситуации на Востоке.

По осени решат

Лидеры стран так называемой "нормандской четверки" – Украина, Россия, Франция и Германия, не встречались в таком формате уже почти три года. Последнее совместное собрание на уровне глав государств прошло в октябре 2016 года. А в начале прошлого года была встреча руководителей МИД.

Последняя встреча стран нормандского формата на уровне внешнеполитических советников прошла 12 июля. На ней стороны согласовали начало "хлебного" перемирия на Донбассе и обмен пленными. В начале августа, до обострения на Донбассе, Зеленский анонсировал, что следующая встреча – уже на уровне министерств иностранных дел стран – может состояться в конце августа. После чего, как ожидали в Офисе президента, состоится встреча лидеров "нормандской четверки". Но пока эти планы представляются малореалистичными.

"Дело в том, что встреча лидеров – это финализирующий момент. Для того чтобы она состоялась, нужно провести встречу на уровне политических директоров, министров иностранных дел, лидеров правительств, – поясняет РБК-Украина представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Роман Бессмертный. – У каждого из них есть своя функция в этом процессе".

С учетом того, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИД еще не назначены, раньше сентября встречи на уровне лидеров "нормандской четверки" ожидать не стоит, полагает дипломат.

Вопрос даты упирается в реализацию двух противоположных подходов, говорит новоизбранный депутат от "Слуги народа" и кандидат на главу парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко. "Подход Зеленского в намерении достичь прогресса в переговорах и подход Путина, который не понимает, зачем ему этот прогресс, но вынужден реагировать. Это дипломатическое перетягивание канатов может продолжаться еще некоторое время", – уверен дипломат.

Но даже если в ближайшее время встреча в нормандском формате произойдет, она вряд ли отличится особым успехом по сравнению со всеми предыдущими, считает собеседник. "Пока что ничего существенного не произошло, чтобы ожидать, что Россия изменит свою позицию или что Украина уступит, пойдя на поводу у России", – пояснил Яременко.

В то же время экс-министр иностранных дел Константин Грищенко считает, что пока Россия не получит ясности от нового президента, его фракции в парламенте и нового главы МИД об их видении по реализации политической части минских соглашений, наверняка она не согласиться на встречу лидеров стран "нормандской четверки".

Игра на перспективу

Консультации по нормандскому формату в связи с эскалацией ситуации на Донбассе планируют провести представители США, Германии и Франции. Как заявил представитель США Курт Волкер, консультации состоятся на текущей неделе.

США, как известно, не являются участником переговоров. Но еще в ходе президентской кампании Зеленский говорил о том, что, возможно, есть смысл расширить список стран нормандского формата, добавив в переговоры Штаты и Великобританию. Не так давно, комментируя несостоявшийся телемост между Украиной и Россией, Зеленский заявлял, что готов говорить с президентом России, но компанию в этом разговоре им должны составить лидеры Франции, Германии, Великобритании и США.

Позже заместитель главы ОП и вероятный претендент на пост главы МИД Вадим Пристайко прояснил, что Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату. Для его расширения требуется как минимум согласие всех четырех стран. Но в России заявили, что не видят в этом целесообразности. В МИД Франции на возможность привлечения других стран к нормандскому формату также смотрят без особого энтузиазма, отметив, что этот вопрос "не стоит на повестке дня".

Расширение нормандского формата желаемо и возможно, считает Роман Бессмертный. Другое дело, когда это может произойти. "Думаю, есть определенный политический календарь не только у Украины, но и в тех странах, которые могут быть привлечены. И в зависимости от того, как этот политический календарь будет меняться, будут приниматься решения этими странами", – сказал дипломат.

Экс-министр Грищенко, напротив, возможность расширить нормандский формат расценивает как нереалистичную. Великобритания занята Brexit и маловероятно, что она станет ввязываться в переговорный процесс вокруг конфликта Украины и России, полагает собеседник.

"Никакого аппетита к этому у нее не наблюдается. С американской стороны также уже неоднократно поступали заявления, в том числе от Волкера, что США не видят в этом никакой дополнительной стоимости. Даже если бы они согласились на расширение формата, есть третий фактор – позиция России, оттуда пока нет никаких сообщений о желании привлечь других игроков", – прокомментировал РБК-Украина Грищенко.

В том, что в ближайшее время в переговорной "четверке" могут появиться новые участники, сомневается и Яременко. Предложение Зеленского расширить нормандский формат – это, скорее, "дипломатическая и очень правильная игра", считает дипломат. Ведь, запуская эти идеи, в Офисе президента наблюдают за реакцией участников нормандского формата, международных партнеров и моделируют свои дальнейшие шаги.

"Зеленский беспокоит участников переговорного процесса новыми идеями, вынуждая их реагировать, обсуждать и отвечать, чтобы не выглядеть стороной, блокирующей мирный процесс. На самом деле привлечение США поднималось и ранее. Но есть страны, которые этого не хотят и, очевидно, что этого не произойдет в ближайшее время. При этом Украине необходимо искать любые форматы, которые помогут достичь хотя бы перемирья, если не мира", – сказал Яременко.

Есть еще один важный нюанс. Пока Путин всячески отрицает участие и присутствие российских войск на части украинской территории, трактуя конфликт на Донбассе как внутриукраинский, задача по достижению мира на Востоке видится тупиковой.

Именно поэтому Украине нужно, прежде всего, говорить о стабильном перемирии и прекращении огня, рассуждает Яременко. "Установить перемирие – это реалистичная задача, поскольку переговоры про мир усложнены, во-первых, нежеланием России признавать себя участником конфликта. Во-вторых, существованием минских договоренностей. Ведь уже есть разработанный план о мире и европейские партнеры на каком-то этапе могут сказать: "А что вам еще нужно? Выполняйте то, о чем договорено", – объясняет дипломат.

Украинская сторона обязана постоянно настаивать на перемирии, отведении войск, возвращении военнопленных, демонстрируя готовность исполнять минские соглашения по части безопасности. И если Россия не пойдет на эти шаги, то Украина сможет сказать, что минские договоренности не сработали и призвать партнеров искать другой способ переговоров про мир, говорит Яременко.

"Это правильная линия поведения, и если Украине хватит настойчивости, то через несколько месяцев она вполне может сформировать ситуацию, при которой мнение о том, что нужно искать что-то другое, станет очевидным. И при этом Украину не будут обвинять в срыве минских соглашений", – резюмировал дипломат.