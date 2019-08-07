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Хомчак: з початку перемир'я загинули 6 військовослужбовців

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 11:31
Хомчак: з початку перемир'я загинули 6 військовослужбовців
Фото: Руслан Хомчак (УНІАН)

ВСУ дотримуються перемир'я, кількість обстрілів, статистика знизилися, за словами Хомчака

З початку перемир'я на Донбасі загинуло 6 українських військовослужбовців. Про це заявив начальник Генерального штабу Руслан Хомчак на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що в зоні ООС з 21 липня було оголошено перемир'я.

"ВСУ дотримуються перемир'я, кількість обстрілів, статистика знизилися. Обстріли в основному несуть неприцільний характер, протилежна сторона зменшила кількість (обстрілів, - ред.), але в районі Павлополя і Світлодарська мають прицільний характер. З 21 липня загинули шестеро військовослужбовців, поранено дев'ять", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, після проведення термінового засідання з силовиками, заявив, що зателефонував Володимиру Путіну через обстріли на Донбасі.

РБК-Україна писало, що на Донбасі з початку доби 6 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, четверо військових загинули, ще один отримав поранення.

Крім цього, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що обстріл, який забрав життя чотирьох українських військових під Павлополем, не залишиться без уваги. Також він зазначив, що цей обстріл є грубим порушенням перемир'я на Донбасі.

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