Нормальные так не воюют. РФ ударом по Славянской ТЭС убила двух человек, - Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал вражеский удар по Славянской ТЭС. Он рассказал, что российские бомбы унесли жизни двух человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
"Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС - удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что у Украины есть договоренности с Норвегией по поддержке закупок газа.
Он добавил, что есть договоренности и с Германией, Италией и Нидерландами по оборудованию для генерации электричества.
Ночью и утром 30 октября РФ осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Взрывы раздавались в Запорожье, Днепропетровской, Винницкой и в западных областях. Главной целью врага были энергетические объекты.
Согласно данным ДТЭК, россияне атаковали теплоэлектростанции в разных областях, оборудование ТЭС было серьезно повреждено, работа по устранению последствий продолжается.
В компании отметили, что эта массированная атака на теплоэлектростанции стала третьей за октябрь.
После взрывов в нескольких регионах Украины произошли аварийные отключения электроэнергии. Около 8 утра сообщили, что вместо аварийных отключений по всей стране введены графики плановых отключений.
Министерство энергетики уже в 10:20 сообщило об отмене почасовых отключений на всей территории Украины.