Нічна атака на Львівську область: стало відомо, скільки ракет вдалося збити

Російські війська вночі випустили декілька крилатих ракет по Львівській області. Троє з них українським захисникам вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"17 травня, опівночі, ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Львівської області. Три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК ''Захід'', - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, атакували Львівську область з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Ракетний удар по Львівській області

Нагадаємо, вночі у Львівській області прогриміла серія вибухів.

Як стало відомо, російські війська знову атакували об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району в області, що майже на кордоні з Польщею.

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