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Ракетний удар нанесли по об'єкту військової інфраструктури, - голова Львівської ОВА

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Львів, Вівторок 17 травня 2022 02:21
Ракетний удар нанесли по об'єкту військової інфраструктури, - голова Львівської ОВА Російська ракета (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Знову обстріляно об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району Львівської області, майже на кордоні з Польщею. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він також заявив, що більше подробиць про те, що трапилося з'явиться вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА.

Нагадаємо, що у Львові та області прогриміла серія вибухів. Спрацювала система ППО Збройних сил України. Також мер Новояворівська Володимир Мацелюх повідомляв про ракетний удар по території громади.

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