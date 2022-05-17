Ракетний удар нанесли по об'єкту військової інфраструктури, - голова Львівської ОВА

Знову обстріляно об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району Львівської області, майже на кордоні з Польщею. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він також заявив, що більше подробиць про те, що трапилося з'явиться вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА.

Нагадаємо, що у Львові та області прогриміла серія вибухів. Спрацювала система ППО Збройних сил України. Також мер Новояворівська Володимир Мацелюх повідомляв про ракетний удар по території громади.

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