Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии

Чем отличились лауреаты по медицине-2025

Мощная иммунная система организма должна регулироваться, в противном случае она может атаковать наши органы. Три данных ученых удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года за свои революционные открытия в области периферической иммунной толерантности, что предотвращает вред, который иммунная система может нанести организму.

Каждый день наша иммунная система защищает нас от тысяч разных микроорганизмов, пытающихся проникнуть в наш организм. Все они имеют разный вид, и многие из них развили сходство с человеческими клетками как форму маскировки. Как иммунная система определяет, что она должна атаковать, а что защищать?

Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи получили Нобелевскую премию за свои фундаментальные открытия, связанные с периферической иммунной терпимостью. Лауреаты обнаружили защитников иммунной системы - регуляторные Т-клетки, предотвращающие атаку иммунных клеток на наш собственный организм.

"Их открытия имели решающее значение для нашего понимания того, как функционирует иммунная система и почему не все мы болеем серьезными аутоиммунными заболеваниями", - сказала председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Шимон Сакагучи шел против течения в 1995 году, когда совершил первое ключевое открытие. Он доказал, что иммунная система более сложна, и открыл ранее неизвестный класс иммунных клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний.

Мэри Бранков и Фред Рамсделл сделали другое важное открытие в 2001 году, когда они представили объяснение того, почему определенный штамм мышей был особенно уязвим к аутоиммунным заболеваниям. Они обнаружили, что мыши имеют мутацию в гене, который они назвали Foxp3. Они также показали, что мутации в человеческом эквиваленте этого гена вызывают серьезное аутоиммунное заболевание IPEX.

Спустя два года после этого Шимон Сакагучи смог увязать эти открытия. Он доказал, что ген Foxp3 управляет развитием клеток, которые он идентифицировал в 1995 году. Эти клетки, которые сейчас известны как регуляторные Т-клетки, контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают толерантность нашей иммунной системы к собственным тканям.

Открытие лауреатов положили начало периферической толерантности, стимулируя развитие медицинских методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешным трансплантациям. Некоторые из этих методов лечения сейчас проходят клинические испытания.

Кто стал лауреатом в области медицины в прошлом году

В 2023 году награду получили Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов. Ученые интересовались тем, как развиваются различные типы клеток.

Они обнаружили микроРНК, новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов.

Открытие ученых показало совершенно новое измерение регуляции генов. МикроРНК оказались фундаментально важными для развития и функционирования организмов.

Нобелевская неделя-2025

Напомним, премию присуждают ежегодно с 1901 года за выдающиеся заслуги в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и деятельности по сохранению мира.

Также с 1969 года присуждают премию Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

График объявления лауреатов

Лауреатов Нобелевской премии-2025 определят с 6 по 13 октября, а именно: