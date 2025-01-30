Илон Маск выдвинут на Нобелевскую премию

Кандидатура американского миллиардера Илона Маска выдвинута на Нобелевскую премию. Его отметили за вклад в защиту свободы слова и прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена Европейского парламента Бранко Гримса в Facebook.

По словам депутата, ходатайство о присуждении Маску Нобелевской премии мира 2025 года было подано 29 января. "За его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу публичного выражения взглядов, а следовательно, и мира", - написал Гримс. Дополнительно он поблагодарил всех соавторов ходатайства и тех, "кто помог в этом непростом проекте".

Скриншот под постом Гримса в Facebook (facebook.com/branko.grims)