ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Один из лауреатов Нобелевской премии не знает о победе, потому что "отрекся" от мира

США, Вторник 07 октября 2025 06:49
UA EN RU
Один из лауреатов Нобелевской премии не знает о победе, потому что "отрекся" от мира Фото: Нобелевская премия (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Один из лауреатов Нобелевской премии по медицине до сих пор не знает о своем триумфе, потому что живет "вне сети" в горах Айдахо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.

Фред Рамсделл стал совместным лауреатом престижной премии вместе с Мэри Бранков из Сиэтла, штат Вашингтон, и Шимоном Сакагучи из Университета Осаки в Японии за их открытия, связанные с функционированием иммунной системы.

Вот только Нобелевский комитет по медицине не смог уведомить Фреда Рамсделла о победе, поскольку он "живет лучшей жизнью" в походе "вне сети" в горах штата Айдахо.

Его друг и соучредитель лаборатории Джеффри Блустоун подтвердил, что также не смог с ним связаться:

"Я сам пытался дозвониться до него. Думаю, он сейчас может путешествовать с рюкзаком в отдаленных районах Айдахо", - сообщил Блустоун AFP.

Комитет также сталкивался с трудностями в связи с Мэри Бранков из-за разницы во времени (западное побережье США отстает от Стокгольма на девять часов), но в конце концов ей удалось сообщить о победе.

"Я попросил, чтобы они, если смогут, перезвонили мне", - сказал Томас Перльманн, генеральный секретарь Нобелевского комитета, на пресс-конференции, посвященной объявлению лауреатов.

Что известно о Нобелевской премии в области медицины

Три ученых получили премию за исследования, которые позволили идентифицировать "охранников" иммунной системы - регуляторные Т-клетки.

Работа ученых касается периферийной иммунной толерантности, которая предотвращает повреждение собственного организма иммунной системой, и открыла новое направление исследований, включая разработку потенциальных медицинских препаратов, которые сейчас проходят клинические испытания.

Сакагучи, 74 года, сделал первое ключевое открытие в 1995 году, обнаружив ранее неизвестный класс иммунных клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний. Бранков (1961 года рождения, старший менеджер проектов в Institute for Systems Biology, Сиэтл) и Рамсделл (64 года, старший советник в Sonoma Biotherapeutics) сделали следующее ключевое открытие в 2001 году.

Другие казусы с сообщением победителей

Нынешняя ситуация напоминает события 2020 года, когда Нобелевский комитет по экономике не мог связаться с лауреатами.

Так, когда телефон Боба Уилсона зазвонил в Стэнфорде ночью, он его отключил, поэтому комитету пришлось звонить его жене. Когда комитет не смог связаться с Полом Милгромом, Уилсон лично разбудил его. Камера наблюдения Милгрома зафиксировала момент, когда он узнал о награде, и он ответил: "Да? Вау".

Напомним, Трамп будет считать оскорблением для США присуждение Нобелевской премии не ему.

Во время выступления перед группой высокопоставленных генералов и адмиралов Трамп сказал, что сейчас он помог остановить семь международных войн, а его 20-пунктовый мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС может стать восьмым примером его успеха

Читайте РБК-Украина в Google News
Нобелевская премия
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии