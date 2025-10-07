Один из лауреатов Нобелевской премии не знает о победе, потому что "отрекся" от мира

Один из лауреатов Нобелевской премии по медицине до сих пор не знает о своем триумфе, потому что живет "вне сети" в горах Айдахо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian .

Фред Рамсделл стал совместным лауреатом престижной премии вместе с Мэри Бранков из Сиэтла, штат Вашингтон, и Шимоном Сакагучи из Университета Осаки в Японии за их открытия, связанные с функционированием иммунной системы.

Вот только Нобелевский комитет по медицине не смог уведомить Фреда Рамсделла о победе, поскольку он "живет лучшей жизнью" в походе "вне сети" в горах штата Айдахо.

Его друг и соучредитель лаборатории Джеффри Блустоун подтвердил, что также не смог с ним связаться:

"Я сам пытался дозвониться до него. Думаю, он сейчас может путешествовать с рюкзаком в отдаленных районах Айдахо", - сообщил Блустоун AFP.

Комитет также сталкивался с трудностями в связи с Мэри Бранков из-за разницы во времени (западное побережье США отстает от Стокгольма на девять часов), но в конце концов ей удалось сообщить о победе.

"Я попросил, чтобы они, если смогут, перезвонили мне", - сказал Томас Перльманн, генеральный секретарь Нобелевского комитета, на пресс-конференции, посвященной объявлению лауреатов.

Что известно о Нобелевской премии в области медицины

Три ученых получили премию за исследования, которые позволили идентифицировать "охранников" иммунной системы - регуляторные Т-клетки.

Работа ученых касается периферийной иммунной толерантности, которая предотвращает повреждение собственного организма иммунной системой, и открыла новое направление исследований, включая разработку потенциальных медицинских препаратов, которые сейчас проходят клинические испытания.

Сакагучи, 74 года, сделал первое ключевое открытие в 1995 году, обнаружив ранее неизвестный класс иммунных клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний. Бранков (1961 года рождения, старший менеджер проектов в Institute for Systems Biology, Сиэтл) и Рамсделл (64 года, старший советник в Sonoma Biotherapeutics) сделали следующее ключевое открытие в 2001 году.

Другие казусы с сообщением победителей

Нынешняя ситуация напоминает события 2020 года, когда Нобелевский комитет по экономике не мог связаться с лауреатами.

Так, когда телефон Боба Уилсона зазвонил в Стэнфорде ночью, он его отключил, поэтому комитету пришлось звонить его жене. Когда комитет не смог связаться с Полом Милгромом, Уилсон лично разбудил его. Камера наблюдения Милгрома зафиксировала момент, когда он узнал о награде, и он ответил: "Да? Вау".