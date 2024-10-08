Названы лауреаты Нобелевской премии-2024 по физике

Нобелевский комитет во вторник, 8 октября, определил лауреатов премии в области физики. Ими стали Джон Гопфилд и Джефри Эверест Гинтон за "фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Что известно о лауреатах

Двое лауреатов Нобелевской премии по физике в этом году использовали инструменты физики для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения. Джон Гопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы шаблонов данных.

Джефри Гинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и выполнять такие задачи, как идентификация конкретных элементов на изображениях.

Когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы часто подразумеваем машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей. Эта разработка вначале была навеяна структурой мозга.

Фото: Джон Гопфилд и Джефри Эверест Гинтон, ставшие лауреатами Нобелевской премии в области физики (twitter.com/NobelPrize)

В искусственной нейронной сети нейроны головного мозга представлены узлами, имеющими разные значения. Эти узлы влияют друг на друга из-за связей, которые можно сделать более сильными или ослабленными.

Сеть обучается, например, благодаря разработке более сильных связей между узлами с одновременными высокими значениями. Лауреаты этого года провели важную работу с искусственными нейронными сетями с 1980-х годов.

Кто стал лауреатом в области физики в прошлом году

Нобелевская премия по физике - это высшая награда за научные достижения по физике, которую ежегодно присуждает Шведская королевская академия наук в Стокгольме. Премия является одной из основанных в соответствии с завещанием шведского предпринимателя, изобретателя динамита и филантропа Альфреда Нобеля.

Первая Нобелевская премия по физике была присуждена Вильгельму Рентгену "в знак признания чрезвычайно важных заслуг перед наукой", оказавшихся в открытии лучей, названных впоследствии в его честь.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов и природы света. Ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье своими экспериментами дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул.

Они продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны двигаются или изменяют энергию. Вклад лауреатов сделал возможным исследование процессов, которые настолько быстры, что раньше их было невозможно проследить.

Отметим, что один из лауреатов, - Ференц Крауш, решил потратить всю свою премию на благотворительность и помощь украинцам, передав средства инициативе Science4People, которая помогает отстраивать украинские школы. Этот фонд в 2022 году основал сам Крауш.

Нобелевская неделя-2024