Как получить высшее образование без НМТ: разъяснение от "Метинвест Политехники"

В этом году получить высшее образование по упрощенной процедуре могут ветераны и ветеранки, а также лица, зарегистрированные в населенных пунктах, которые относятся к территориям активных боевых действий. Поступающим из этих категорий не нужно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), а достаточно пройти онлайн-собеседование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление технического университета "Метинвест Политехника", где стартовала вступительная кампания.

В приемной комиссии университета объясняют: такая возможность распространяется на все образовательные уровни - и на бакалавриат, и на магистратуру, и касается всех, кто имеет удостоверение участника боевых действий. Также правом на упрощенное поступление могут воспользоваться лица, зарегистрированные или задекларированные в населенных пунктах, входящих в Перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия. В него, в частности, входят:

Покровская, Константиновская, Торецкая, Торецкая;

Авдеевская, Кураховская, Мирноградская;

Лиманская громады Донецкой области.

А также ряд громад в Запорожской, Днепропетровской и других областях. Актуальную информацию о таких территориях можно найти в соответствующем приказе Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Образование - это не просто диплом, а способ восстановления собственного пути. Для ветеранов это шанс найти новую профессию, переквалифицироваться, адаптироваться к мирной жизни. И главное - увидеть перспективу. Собеседование вместо НМТ или ЕВИ - это понятный, честный и человечный формат для тех, кто прошел сквозь войну", - говорят в университете.

"Метинвест Политехника" уже имеет положительный опыт реализации подобных инициатив. В партнерстве с общественной организацией "Сердце Азовстали" второй год подряд действует программа поддержки защитников. В прошлом году 10 ветеранов - защитников Мариуполя - уже воспользовались возможностью вступления. Кроме того, еще 16 ветеранов - работников предприятий "Группы Метинвест" - стали студентами университета на льготных условиях.