ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как получить высшее образование без НМТ: разъяснение от "Метинвест Политехники"

Украина, Понедельник 23 июня 2025 14:31
UA EN RU
Как получить высшее образование без НМТ: разъяснение от "Метинвест Политехники" Фото: в "Метинвест Политехника" объяснили, как получить высшее образование без НМТ (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

В этом году получить высшее образование по упрощенной процедуре могут ветераны и ветеранки, а также лица, зарегистрированные в населенных пунктах, которые относятся к территориям активных боевых действий. Поступающим из этих категорий не нужно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), а достаточно пройти онлайн-собеседование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление технического университета "Метинвест Политехника", где стартовала вступительная кампания.

В приемной комиссии университета объясняют: такая возможность распространяется на все образовательные уровни - и на бакалавриат, и на магистратуру, и касается всех, кто имеет удостоверение участника боевых действий. Также правом на упрощенное поступление могут воспользоваться лица, зарегистрированные или задекларированные в населенных пунктах, входящих в Перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия. В него, в частности, входят:

  • Покровская, Константиновская, Торецкая, Торецкая;
  • Авдеевская, Кураховская, Мирноградская;
  • Лиманская громады Донецкой области.

А также ряд громад в Запорожской, Днепропетровской и других областях. Актуальную информацию о таких территориях можно найти в соответствующем приказе Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Образование - это не просто диплом, а способ восстановления собственного пути. Для ветеранов это шанс найти новую профессию, переквалифицироваться, адаптироваться к мирной жизни. И главное - увидеть перспективу. Собеседование вместо НМТ или ЕВИ - это понятный, честный и человечный формат для тех, кто прошел сквозь войну", - говорят в университете.

"Метинвест Политехника" уже имеет положительный опыт реализации подобных инициатив. В партнерстве с общественной организацией "Сердце Азовстали" второй год подряд действует программа поддержки защитников. В прошлом году 10 ветеранов - защитников Мариуполя - уже воспользовались возможностью вступления. Кроме того, еще 16 ветеранов - работников предприятий "Группы Метинвест" - стали студентами университета на льготных условиях.

Что известно о "Метинвест Политехника"

Сейчас "Метинвест Политехника" предлагает 19 бакалаврских и 21 магистерскую программу, а также пять направлений аспирантуры, полный перечень есть на сайте вуза.

Все образовательные программы имеют лицензии Министерства образования и науки Украины и проходят обязательную процедуру аккредитации. Обучение возможно как на контрактной основе, так и за счет заказа "Метинвеста" - в таком случае стоимость покрывает компания.

Напомним, первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" недавно отметил пятую годовщину со дня основания. "Группа Метинвест" в создание материальной базы и развитие вуза инвестировала 513 млн грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест НМТ
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине